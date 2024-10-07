Видеонаблюдение: МТС сообщает об установке камер видеонаблюдения за территорией лесополос в Пермском крае

07.10.2024, MForum.ru

Это часть проекта Пермского лесопожарного центра, который расширяет действующую систему видеонаблюдения, которая служит противопожарным целям. Считается, что она защищает 2 млн га леса.

Камеры высокого разрешения устанавливаются на вышках (АМС) МТС. Система анализирует собираемый по выделенным каналам видеопоток, автоматически реагирует на задымления и возгорания, при обнаружении, выдает сигнал оператору диспетчерской службы. Видеокамеры имеют угол обзора в 360 градусов, позволяют следить за состоянием лесов на расстоянии до 30 км. В Пермском крае установлено уже около 30 таких устройств на сети МТС: в Чайковском, Кунгурском, Уинском, Куединском, Ординском, Еловском, Большесосновском, Частинском, Оханском, Ильинском, Чусовском, Карагайском, Бардымском, Усольском и Добрянском районах.

«С начала лесопожарного сезона в Прикамье было зарегистрировано 39 лесных пожаров на площади более, чем 144 гектара. 95 % из них ликвидированы в течение первых суток. Зачастую пожары возникают по причине неосторожного обращения людьми с огнём. Благодаря качественной инфраструктуре и сервису компании МТС мы оперативно отрабатываем все «сработки» на задымления в лесах и не допускаем распространения очагов возгорания», - рассказал начальник региональной диспетчерской службы СГБУ «Пермский лесопожарный центр» Григорий Чечушков.

«Технологии МТС уже давно выходят за рамки работы телеком-оператора. Сегодня аналогичные системы видеомониторинга от МТС работают во многих регионах страны, не только предотвращая лесные пожары, но и обеспечивая безопасность в самых разных областях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. Полученные данные помогают в кратчайшие сроки эффективно среагировать на чрезвычайную ситуацию», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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теги: МТС видеонаблюдение борьба с пожарами

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