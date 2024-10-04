Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - модернизация сети LTE проведена в Нефтекумске

04.10.2024, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной модернизации сети сотовой связи в самом восточном городе Ставрополья. Рефарминг "частот 3G" (вероятно речь идет о диапазоне 2100 МГц) для их использования в сетях LTE, позволил нарастить скорость передачи данных, емкость сети и нарастить покрытие.

Доступ к улучшениям получило более 20 тысяч жителей Нефтекумска.

Проведенные работы улучшили качество мобильного интернета примерно до 700 жителей селения.

««Нефтекумск – один из центров добывающей промышленности Ставрополья. Расширение сети сотовой связи позволит местным предприятиям внедрять решения по удаленному экомониторингу, мониторингу транспорта, умное видеонаблюдение, что повысит безопасность и технологичность производств», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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теги: МТС Ставропольский край развитие сетей

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