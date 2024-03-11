Видеоаналитика: В Костромской области бизнес стал намного активнее интересоваться услугами видеонаблюдения и видеоаналитики

11.03.2024, MForum.ru

МТС активно развивает услуги видеонаблюдения и видеоаналитики. Костромской филиал МТС сообщает о росте спроса на решения обеспечения безопасности удаленных объектов, причем речь не о росте на 10-20%, а о практически двукратном росте в 2023 году по сравнению с 2022-м.

Чаще других умным видеонаблюдением интересуются костромские ювелирные предприятия (52%) и лесообрабатывающие компании (28%). С помощью таких систем обеспечивается безопасность на объектах, предотвращаются или выявляются на ранней стадии пожары, контролируются передвижения транспорта.

Растет интерес к теме и со стороны производственных предприятий. Здесь фокус интереса приходится на защиту от несанкционированного доступа с помощью системы распознавания лиц и номеров автомобилей. Данные с камер позволяют следить за соблюдением производственных норм безопасности, охраны труда и предотвращать экстренные ситуации. Аналитическая платформа формирует статистику данных, собранную из видеопотока - это позволяет компании при необходимости скорректировать рабочие процессы.

«Возможности умного видеонаблюдения с каждым годом расширяют свои границы, что приводит к повышению спроса на данные услуги. Сейчас умные камеры используются в разных отраслях – например, в центральной России наше видеонаблюдение защищает леса от пожаров, а в Сибири обеспечивает безопасность новых жилых комплексов и контролирует состояние общедомового имущества. Наши камеры работают и в темноте, и в условиях задымления, и во время снегопадов или дождей, изображение с них можно получать дистанционно в любое время. Это удобно и для рядовых сотрудников, и для руководителей», - рассказал директор филиала МТС в Костромской области Рамиль Мусаев.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МТС видеонаблюдение видеоаналитика Костромская область

--