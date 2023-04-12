Видеонаблюдение: Технологии МТС помогут бороться с лесными пожарами во Владимирской области

12.04.2023, MForum.ru

МТС обеспечила каналами связи камеры видеонаблюдения в лесничествах на территории всех 16 районов Владимирской области. Камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МТС с высотами более 70 метров, всего 26 точек. С их помощью специалисты Владлесхоза могут удаленно наблюдать за обстановкой, выявляя возгорания в районах с большими лесными массивами.

Система видеонаблюдения позволяет выявлять дым и огонь в автоматическом режиме на дальности до 35 км. Каждая камера имеет угол обзора 360° и разрешение 4К, что позволяет выявлять очаг пожара с точностью 150 метров. Точка наносится на карту, уведомления о пожаре приходят в диспетчерский центр, лесничества, МЧС.

Доступ к цифровой карте есть у операторов и руководителей, данные доступны как в реальном времени, так и ретроспективно.

«Данный проект – яркий пример того, что развитие телекоммуникаций несет важную природоохранную функцию. Мы не просто строим новые базовые станции, увеличивая площадь покрытия сети, мы предоставляем свою инфраструктуру для социально важных проектов. Противопожарные цифровые решения реализованы во многих «горящих» регионах России, чтобы сохранить наши леса. Высотный мониторинг и оперативное извещение по каналам связи позволяют быстро предотвратить лесные пожары, которые возникают в результате как рукотворных палов, так и природных явлений, например, от ударов молнии, от которых защититься невозможно», - рассказал директор филиала МТС во Владимире Алексей Савушкин.

пресс-релиз МТС

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теги: видеонаблюдение видеоаналитика борьба с пожарами МТС Владимирская область

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