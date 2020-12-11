5G: Huawei сотрудничает с Ericsson и Nokia в области решений 5G FWA

11.12.2020, MForum.ru

Название кликбейтное, но по сути верное, такие конкуренты, как Ericsson, Nokia и Huawei вошли в рабочую группу, куда входят и другие участники. Новая группа 4G-5G FWA Forum создана в рамках GSA (Global Mobile Suppliers Association). Она ставит перед собой задачу продвижения решений FWA (фиксированного беспроводного доступа) в качестве альтернативы полностью оптоволоконному доступу. В нее входят 27 крупнейших в мире производителей, представляющих экосистему FWA.





Рынок FWA быстро растет в мире. На сегодняшний день, по данным председателя группы Julien Grivolas, Huawei, уже более 484 операторов инвестируют в FWA на базе LTE или 5G. Это создает новые возможности получения доходов для производителей микросхем, модулей и пользовательских терминалов.

Задача группы 4G-5G FWA Forum - обеспечить быстро растущий рынок площадкой, где можно обмениваться опытом, учиться друг у друга, выявлять перспективные направления технического развития. Дополняя существующую активность участников, группа намерена стать тем голосом экосистемы беспроводного доступа, который смогут услышать операторы по всему миру.

В числе участников: ASRMicro, Casa Systems, Ericsson, Huawei, Nokia, Qualcomm, Sequans and Zhongmi Communications. (Российских разработчиков в числе участников не наблюдается).

Для начала группа займется составлением каталога FWA продуктов. В базе GSA уже есть данные о более, чем 1500 устройствах LTE FWA, причем только за 2020 год в нее добавилась информация о 822 таких устройствах.

Источник: capacitymedia.com

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теги: телеком FWA GSA фиксированный беспроводный доступ пятое поколение 5G