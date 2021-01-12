5G: Экосистема устройств с поддержкой 5G. Статистика

12.01.2021, MForum.ru

По данным GSA на конец 2020 года в мире было анонсировано 559 устройств с поддержкой 5G. Оценка числа доступных на рынке устройств - почти 60% от числа анонсированных. То есть только за 4q2020 число анонсированных устройств с поддержкой 5G выросло на 25,9%. А число доступных на рынке устройств и вовсе - на 50,9%, достигнув 335.

Еще оценки рынка устройств 5G от GSA на конец декабря 2020:

🔹 20 различных форм-факторов (если считать отдельно "робот с 5G", "дрон с 5G", то можно очень много насчитать. Но зачем, ведь по сути речь идет о различных устройствах с модулем 5G на борту. В GSA "умножают сущности").

🔹 108 производителей выпустили или анонсировали выпуск тех или иных терминалов с поддержкой 5G.

🔹 559 - число анонсированных устройств с 5G (включая региональные варианты и те несколько ранних аппаратов, которые можно было апнуть в 5G с помощью внешнего адаптера, но не включая брендированных операторами моделей, отличающихся от базовых лишь логотипом).

🔹 335 - примерная оценка числа аппаратов 5G, выпущенных или выпускаемых и более-менее доступных на рынке. Это очень завышенная оценка, если кто-то попробует закупить аппараты с 5G для России, то выбирать придется между намного меньшим числом актуальных моделей.

🔹 233 - примерная оценка числа смартфонов 5G. Выросла на 28 за месяц. Также является завышенной, если говорить о реалиях рынка. Интересна лишь как способ судить об изменениях на рынке.

🔹 108 FWA CPE (как для использования в помещениях, так и для использования за пределами помещений), включая пару нестандартных устройств, которые использует Verizon. Коммерчески доступны порядка 35.

🔹 72 модуля из которых не менее 25 коммерчески доступны (по оценкам GSA).

🔹 29 роутера/маршрутизатора/модема промышленного уровня, из них порядка 11 коммерчески доступны.

🔹 26 мобильных роутеров (включая региональные варианты), из которых порядка 16 коммерчески доступны.

🔹 9 ноутбуков со встроенной поддержкой 5G. Из которых пока что лишь 1 считается коммерчески доступным.

🔹 8 планшетов, из которых не менее 6 коммерчески доступны.

🔹 29 других устройств (вот сюда и посчитали БЛА, наголовные дисплеи, устройства для установки в автомобиль, роботов, донглы, адаптеры, коммутаторы, телевизоры, USB-терминалы, камеры, банкоматы и энкодер).

И вся эта красота пока что не работает на территории великой и могучей нашей страны. Кто за это в ответе - вы знаете.

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теги: телеком пятое поколение 5G статистика GSA терминалы