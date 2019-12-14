5G: Telefonica Spain выбрала Huawei неэксклюзивным поставщиком решений ядра сети 5G

14.12.2019, MForum.ru

Telefonica Spain давно сотрудничает со всеми основными вендорами. Контракт с Huawei призван стимулировать получение от Ericsson, Nokia, Affirmed или Mavenir более "коммерчески агрессивных" предложений на поставку своего решения ядра сети 5G, которая должна быть запущена в 2020 году.

То есть у компании в поставщиках решения 5G будет не только Huawei, но и другой поставщик или даже два поставщика. Весьма вероятно, речь пойдет о Ericsson и Nokia. Выбор в пользу Huawei был в какой-то мере вынужденным, поскольку китайцы ранее поставили Telefonica Spain решение 4G и было бы очень сложно ставить поверх 5G решение другого производителя.

Возможное развитие событий - будет построено два ядра сети. Одно будет обслуживать население, другое займется сервисами для бизнеса и правительства.

По данным компании, стоимость ядра сети составит порядка 5% от всех инвестиций оператора в 5G. Основные средства будут потрачены на радиоподсистему. Сейчас у Telefonica Spain в стране порядка 18 тысяч базовых станций.В Telefonica Spain, похоже, не планируют закупать базовые станции у Huawei, вероятными поставщиками выступят Ericsson и Nokia. Компания уже договорилась о развертывании сети 5G в Сеговии с Nokia, и сети 5G на базе решения Ericsson.

В целом в Испании, похоже, не склонны обращать внимание на недовольство США. В июне 2019 года Vodafone Spain запустил коммерческую сеть 5G на базе решений Ericsson и Huawei.

Сети 5G в Испании запускаются в диапазоне 3.6-3.8 ГГц, распределенном еще в 2018 году. В 2020 году планируется распределить также частоты 26.5-27.5 ГГц.

В целом в Европе множится число контрактов в области 5G, заключенных с Huawei: Швейцария, Sunrise; Польша, T-Mobile; Монако, Monaco Telecom; Испания, Vodafone; Испания, Telefonica; Исландия, Nova; Германия, Telefonica Deutschland.

Источники: rcrwireless.com ; rt.com

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