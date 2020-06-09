5G: В Объединенном королевстве не любят поджигателей сотовых вышек

09.06.2020, MForum.ru

В Объединенном Королевстве вынесен первый приговор поджигателю, - 47-летний Майкл Уитти признан виновным в поджоге оборудования вышки сотовой связи. Согласно приговору, ему предстоит провести в тюрьме 3 года! Не слабое наказание за краткий миг торжества победы над сотовой вышкой - башня не работала 11 дней.

Уитти явно пострадал оптом за всех остальных поджигателей. Приговор человеку, умудрившемуся оставить на месте преступления свои перчатки с ДНК на них, выглядит чрезмерно суровым. Напрашивается вывод, что этим приговором технофобам дают понять, что жечь башни безнаказанно будет получаться не всегда. Кого-то из партизан обязательно будут ловить и жестко наказывать.

Впрочем, в UK "эпидемия поджогов", похоже, сходит на нет. И приговор г-ну Уитти, возможно, поставит в этой теме жирную точку.

Определенно пора что-то делать с чудаками, которые пытаются справиться со своей радиофобией поджогами инфраструктуры телеком-операторов. И все же 3 года тюрьмы, конечно выглядит чрезмерно жестким приговором, в конце-концов никто не умер (хотя сотовая связь чем дальше, тем больше становится по настоящему критической инфраструктурой от исправности которой могут зависеть жизни людей). Тем не менее, что-то делать нужно, ведь в той же Польше за несколько прошедших недель зафиксировано несколько поджогов сотовых вышек. А в целом в Европе за несколько последних месяце пострадало уже порядка 140 вышек связи.

Стоит ли и другим странам последовать примеру британцев?

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теги: 5G пятое поколение вандалы