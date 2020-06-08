5G и вандалы: Польша и Объединенное Королевство

08.06.2020, MForum.ru

Всего в Европе малограмотными и пугливыми людьми, а также примкнувшими к ним любителями похулиганить в последние месяцы сожжено уже порядка 140 вышек связи.

Докатилось и до Польши, здесь в мае произошло несколько (боле двух) поджогов вышек сотовой связи, об этом сообщила зам. министра информации Польши.

Но не всегда эти развлечения проходят без последствий. Вот Майкл Уитни, например, уже не бегает вокруг башен 5G с канистрой бензина. В апреле 2020 года он поджог телекоммуникационную мачту в Крикби, Мерисайд, UK, и теперь ожидает решения Коронного суда в Ливерпуле и возможного срока в тюрьме. Незнание физики не освобождает от необходимости соблюдения законов.

Список запущенных в мире сетей 5G

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