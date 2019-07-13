Телеком: Билайн опровергает слухи - масштабной аварии не было

MForum.ru
13.07.2019,
Сегодня некоторые медиаисточники поспешили распространить информацию о масштабном сбое на сети Билайн.
Источником для написания новостей послужил сайт downdetector.ru, мониторящий сообщения в социальной сети Twitter, в которых пользователи сообщают о своих проблемах при использовании подключений к тому или иному оператору сотовой связи.
Стоит понимать, что такие сообщения пользователи пишут далеко не всегда в связи с реальными авариями. Иногда, например, жалобы могут быть связаны со сбоями в работе смартфона или другого подключенного гаджета пользователя. В других случаях проблема может возникать на каком-то очень ограниченном сегменте сети. Причин для этого может быть множество: вандалы или сборщики цветного металла украли аккумуляторы или срезали провода, повредили базовую станцию или антенну. Могут идти штатные работы по демонтажу оборудования той или иной базовой станции в связи с его переносом на другую точку. Понятно, что в таких случаях сообщения пользователей не носят сколь бы то ни было массового характера.
Сегодня сайт downdetector.ru зафиксировал следующую картину:
Сообщений больше, чем в ситуации, когда сеть работает штатно, но намного меньше, чем бывает при более-менее масштабных авариях.
Сравните, например, что показывал downdetector в отношении сети МТС 31 мая 2019 года:
Или с тем, что этот сервис демонстрировал в отношении сети Tele2 30 мая 2019 года:
Оператор Билайн подтвердил, что
"в течение небольшого промежутка времени некоторые клиенты Чехова, Серпухова, Зарайский, Ступино и Серебряных прудов в Подмосковье могли наблюдать ограничения в доступе к мобильному интернету и голосовой связи по причине короткого замыкания в системе кондиционирования, в результате которого вышли из строя несколько базовых станций. В настоящий момент все услуги для клиентов этих городов работают в полном объеме".
Сообщение поступило к нам в 19 часов по московскому времени.
Кроме того, оператор принес извинения абонентам, которых затронула проблема:
"Билайн приносит извинения клиентам Чехова, Серпухова, Зарайский, Ступино и Серебряных прудов, столкнувшихся с временными ограничениями, за доставленные неудобства."
Также компания заявила, что:
"В остальном сеть Билайн по всей России в течение всего дня работала в обычном режиме."
И, даже если ориентироваться на показания downtreker.ru, но делая это грамотно, можно видеть, что данные сайта это подтверждают.
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теги: телеком Билайн ВымпелКом аварии
© Алексей Бойко,
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