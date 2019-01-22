Телеком: Тинькофф Мобайл расширяет территорию

22.01.2019, MForum.ru

Виртуальный оператор Тинькофф Мобайл расширил число регионов, где предоставляются услуги до 47.

Новые регионы - Камчатский и Красноярский края, Республика Татарстан, Саратовская область.

В основном услуги Tинькофф Мобайл предоставляются поверх сети Tele2, но в отдельных регионах, где нет сети этого оператора, используется сеть МегаФон.

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Пресс-релиз

Тинькофф Мобайл запустился в Татарстане, Саратовской области, Камчатском и Красноярском краях Москва, Россия — 21 января 2018 г. Число регионов России, в которых можно подключиться к Тинькофф Мобайлу, увечилось до 47 – мобильный оператор начал официально работать в Камчатском и Красноярском краях, Республике Татарстан и Саратовской области.

Тинькофф Мобайл запустился в декабре 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Летом 2018 года оператор объявил о старте масштабной региональной экспансии и за полгода запустил операции суммарно в 43 регионах России.

Клиенты Тинькофф Мобайла могут самостоятельно собрать оптимальный набор необходимых услуг. В тарифный конструктор оператора входят пакеты минут и интернет-трафика различных объемов – он нуля до безлимита.

Линейка продуктов Тинькофф Мобайла также представлена тематическими сервисами с безлимитным интернетом – «Мессенджеры» (39 ₽), «Социальные сети» (59 ₽), «Музыка» (59 ₽) и «Видео» (159 ₽). В них входят наиболее популярные приложения, которыми можно пользоваться даже с нулевым пакетом интернета. При подключении пакета в 20 ГБ трафика каждый из безлимитных сервисов обойдется клиенту всего в 1 рубль.

Тинькофф Мобайл также предлагает клиентам услугу «Виртуальный номер», которая позволяет пользоваться двумя телефонными номерами, зарегистрированными на одну сим-карту. С виртуального номера абоненты могут звонить и отправлять СМС, не раскрывая свой основной номер. Виртуальный номер использует пакет минут, СМС и счет основного номера.

Подключиться к Тинькофф Мобайлу можно на сайте или в мобильном приложении Tinkoff Mobile. Представители оператора бесплатно доставляют сим-карты в удобное для клиента место и время. Все обслуживание клиентов оперативно осуществляется в чате мобильного приложения, которое работает по всему миру, даже если пакет интернета закончился или не был подключен. В мобильном приложении Tinkoff Mobile также реализована удобная детализация, позволяющая получать информацию обо всех операциях и расходах на связь.

Новым абонентам Тинькофф Мобайл также предлагает принять участие в акции и получить в подарок 1 ГБ интернета в Европе. Для этого необходимо оформить сим-карту по ссылке, активировать ее и воспользоваться одной или несколькими платными услугами на общую сумму от 200 рублей. Уже на следующий день оператор подключит клиенту пакет «Интернет на поездку», который действует в более чем 40 странах Европы.

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