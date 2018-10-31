Телеком: Российский оператор Tele2 показал прибыль на фоне наращивания выручки

MForum.ru

Телеком: Российский оператор Tele2 показал прибыль на фоне наращивания выручки

31.10.2018, MForum.ru

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Оператор Tele2 сообщил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании в 3q2018.

Основное достижение компании - она продолжает показывать прибыль по итогам квартала, пусть чистая прибыль и ограничена суммой 1.6 млрд руб. Этого удалось достигнуть на фоне растущей выручки, которая за год выросла на 15.4%, достигнув 37.3 млрд руб.

Показатель EBITDA достиг 12,3 млрд руб., что соответствует приросту на 47,4% год к году. И это при рентабельности в 32.9% (+7.1 пп гг).

Российский оператор Tele2 показал прибыль на фоне наращивания выручки

Компания активно развивает сети. Объем вложений в IT-инфраструктуру и развитие сети составил 4.4 млрд руб. (+78,3% кк). Число базовых станций Tele2 по данным РКН достигло 137 351 (+11% к началу года), из них число базовых станций LTE - 44 677 (+93% к началу года!). Это самые высокие темы роста сети LTE на рынке. В абсолютном выражении число базовых станций Tele2 находится на уровне ВымпелКом (136 936 BS), уступая МТС - 169 096 и МегаФон - 216 219. По числу баз LTE Tele2 - на третьем месте, уступая лишь МТС с 57 589 и МегаФон с 77 804.

Несмотря на активные инвестиции в развитие сети, в Tele2 стараются сократить "долговой навес", отношение долга к EBITDA сократилось до 2.9.

Абоненты компанией Tele2, похоже, довольны. Квартальный отток абонентов составляет 9.5% (это очень низкое значение). Абонентов не напугал даже рост цен на услуги, а ведь компания сумела поднять средний доход с абонента на 10.7% за год. Все больше растет число пользователей мобильным интрентом - на 28.4% год к году.

Гендиректор компании Сергей Эмдин так оценивает ее успехи:

«И в третьем квартале Tele2 демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса. Основные финансовые и операционные показатели компании достигли и превзошли плановые ориентиры 2018 года. Выручка Tele2 увеличилась на 15% год к году, при этом показатель EBITDA растет в 3 раза быстрее выручки. В отчетном периоде Tele2 вновь показала прирост чистой прибыли, при этом мы продолжаем увеличивать инвестиции в технологическое развитие сети. Таких высоких результатов Tele2 удалось достичь за счет структурного улучшения абонентской базы, увеличения доли активных интернет-пользователей и повышения лояльности клиентов. В реализации поставленных задач нам помогает стратегия «Другие правила», которая позволила Tele2 стать трендсеттером на рынке сотовой связи России и оставаться любимым оператором для клиентов».

Что же, спорить сложно, результаты действительно яркие, хотя третий квартал традиционно является самым благоприятным с точки зрения итогов для российских операторов. Можно призанать, что опора Tele2 на множество MVNO, использующих сеть компании, прежде всего, на Тинькофф Мобайл, Сбербанк и Ростелеком, дало свой позитивный вклад в хорошие результаты?

Не будем забывать также, что пока что речь не идет о выходе компании Tele2 в плюс за весь период инвестиций, но лишь о появлении квартальной прибыли. Инвестиции между тем придется отбивать еще не один год, если на рынке будут сохраняться условия для прибыльной деятельности. ++

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Пресс-релиз компании:

Дата: 31.10.2018

Tele2 подвела итоги III квартала 2018 года

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за III квартал 2018 года.

В III квартале 2018 года компания достигла следующих основных финансовых показателей:

+ Выручка выросла на 15,4% в сравнении с III кварталом 2017 года и достигла 37,3 млрд рублей;

+ Показатель EBITDA составил 12,3 млрд рублей − увеличился на 47,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;

+ Показатель рентабельности EBITDA достиг 32,9%, увеличившись на 7,1 п. п. по сравнению с III кварталом 2017 года;

+ Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 4,4 млрд рублей, увеличившись по сравнению с III кварталом 2017 года на 78,3%. Соотношение CAPEX к выручке составило 11,8%;

+ Чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей;

+ Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 36,2% и достиг значения 2,9. В III квартале 2018 года Tele2 достигла следующих ключевых операционных показателей:

+ Квартальный отток абонентов сократился на 0,4 п. п. и составил 9,5%;

+ Средний доход на одного абонента (ARPU) вырос на 10,7% по сравнению с III кварталом 2017 года;

+ Количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 28,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:

«И в третьем квартале Tele2 демонстрирует уверенные темпы роста бизнеса. Основные финансовые и операционные показатели компании достигли и превзошли плановые ориентиры 2018 года. Выручка Tele2 увеличилась на 15% год к году, при этом показатель EBITDA растет в 3 раза быстрее выручки. В отчетном периоде Tele2 вновь показала прирост чистой прибыли, при этом мы продолжаем увеличивать инвестиции в технологическое развитие сети. Таких высоких результатов Tele2 удалось достичь за счет структурного улучшения абонентской базы, увеличения доли активных интернет-пользователей и повышения лояльности клиентов. В реализации поставленных задач нам помогает стратегия «Другие правила», которая позволила Tele2 стать трендсеттером на рынке сотовой связи России и оставаться любимым оператором для клиентов».

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теги: телеком Tele2 итоги квартала

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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