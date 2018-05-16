Тарифы: Тинькофф Мобайл снижает цены в надежде привлечь активных пользователей сетей

MForum.ru
16.05.2018,
Судя по всему, в банке Тинькофф не слишком довольны существующими темпами привлечения клиентов к пользованию MVNO-услугами операторов. Сообщается, что предложение Тинькофф Мобайл модифицировано в сторону заметного снижения расценок.
Снижение расценок коснулось, как голосовых услуг, так и пакетов интернета:
Оператор особенно выделил свое предложение пакета 16 ГБ. Если подключиться на него, то любой из четырех пакетов "безлимитного сервиса" (Музыка, Видео, Мессенджеры, Соцсети) обойдется всего в 1 руб. в месяц вместо 59 и 159 руб. Т.е. в Москве за 363 рубля в месяц можно получить 16 ГБ и четыре безлимитных сервиса. Забавно, что если бы кому-то пришла мысль взять четыре сервиса + пакет 4 ГБ, это обошлось бы в 694 рубля. Такой вот любопытный маркетинг.
По-сути, Тинькофф Мобайл оттранслировал своей абонбазе недавнее обнуление Tele2 расценок на пакеты услуг. Вот только сделал это не для всех тарифов, а лишь для 16 ГБ, но зато не только для мессенджеров.
Напомним, что Тинькофф Мобайл - это виртуальный оператор, предоставляющий услуги поверх сети Tele2. И что в пакете "Мессенджеры" нет поддержки Telegram.
Поможет ли снижение тарифов заметно нарастить абонбазу MVNO лояльными клиентами? Не уверен, что эффект будет заметным.
+
Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому
+ +
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
12.05. [Новости компаний] Тарифы: Билайн представил тариф с безлимитным трафиком мобильного интернета - Welcome / MForum.ru
11.05. [Новости компаний] Маркетинг: Услуги операторов сотовой связи в России стали доступнее / MForum.ru
10.05. [Новости компаний] Тарифы: Tele2 обнулил безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах в тарифе "Мой разговор" / MForum.ru
31.03. [Новости компаний] Тарифы: Tele2 обновляет тарифную линейку / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Конспекты: Ирина Лебедева, Билайн и новая тарифная линейка ВСЁмоё! / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Nokia X6 получил экран с вырезом, Snapdragon 636 и сдвоенную тыловую камеру / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Smartisan R1 первый смартфон с 1 Тб памяти / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Honor 10 приходит в Россию / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Bunny Children Phone Watch – детские телефон-часы / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Oppo F7 Youth будет оснащен AI селфи-камерой / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Meizu работает над смартфоном с Android Go / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi S2 представлен официально / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлены BQ Aquaris X2 и X2 Pro на базе Android One / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P20 – телефон, которого хватит на месяц / MForum.ru
09.05. [Обзоры] Мобильный компаньон с LTE и Android 7.0: Обзор планшета TurboPad 1016 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Panasonic P95 с разблокировкой по лицу оценен в $74 / MForum.ru
08.05. [Новинки] Анонсы: Представлен защищенный смартфон Vkworld VK7000 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен обновленный смартфон Oppo A83 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo Y75s и Y83 / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy A6 и A6+ / MForum.ru
04.05. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ засветился у AT&T / MForum.ru
04.05. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Live L1 на базе Android Go / MForum.ru
03.05. [Новинки] Анонсы: Oukitel K7 – смартфон с аккумулятором 10 000 мАч / MForum.ru