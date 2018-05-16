Тарифы: Тинькофф Мобайл снижает цены в надежде привлечь активных пользователей сетей

16.05.2018, MForum.ru

Судя по всему, в банке Тинькофф не слишком довольны существующими темпами привлечения клиентов к пользованию MVNO-услугами операторов. Сообщается, что предложение Тинькофф Мобайл модифицировано в сторону заметного снижения расценок.

Снижение расценок коснулось, как голосовых услуг, так и пакетов интернета:

600 минут – 199 рублей (было – 299 рублей);

1 200 минут – 299 рублей (было – 499 рублей).

8 ГБ - 229 рублей (было – 7 ГБ за 249 рублей);

16 ГБ – 359 рублей (было – 15 ГБ за 449 рублей).

Оператор особенно выделил свое предложение пакета 16 ГБ. Если подключиться на него, то любой из четырех пакетов "безлимитного сервиса" (Музыка, Видео, Мессенджеры, Соцсети) обойдется всего в 1 руб. в месяц вместо 59 и 159 руб. Т.е. в Москве за 363 рубля в месяц можно получить 16 ГБ и четыре безлимитных сервиса. Забавно, что если бы кому-то пришла мысль взять четыре сервиса + пакет 4 ГБ, это обошлось бы в 694 рубля. Такой вот любопытный маркетинг.

По-сути, Тинькофф Мобайл оттранслировал своей абонбазе недавнее обнуление Tele2 расценок на пакеты услуг. Вот только сделал это не для всех тарифов, а лишь для 16 ГБ, но зато не только для мессенджеров.

Напомним, что Тинькофф Мобайл - это виртуальный оператор, предоставляющий услуги поверх сети Tele2. И что в пакете "Мессенджеры" нет поддержки Telegram.

Поможет ли снижение тарифов заметно нарастить абонбазу MVNO лояльными клиентами? Не уверен, что эффект будет заметным.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому

+ +