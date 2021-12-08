Тренды: Цифры от МегаФон: TikTok вошел в Топ-3 социальных сетей в России

MForum.ru
08.12.2021,
TikTok занял 3-е место в рейтинге социальных сетей в России, вытеснив из него сеть ОК. Первое место занимает Instagram, второе - ВК. Такие данные представляет МегаФон на основе анализа интернет-трафика пользователей соцсетями в 2021 году.
В 2021 году совокупный объем мобильного трафика в социальных сетях удвоился. На долю Instagran приходится 35,5% потребляемого трафика, далее следуют ВК и TikTok с долями 28% и 24%.
Трафика TikTok рос быстрее, чем у других соцсетей, в 2021 году он увеличился более, чем вдвое. В МегаФон связывают такой результат с трендом на рост популярности коротких видео. Это подтверждается и ростом трафика Instagram на 53% после запуска раздела коротких видео Reels.
В среднем, по данным МегаФон, один российский пользователь расходует 197 МБ интернет-трафика в сутки, для ВК этот показатель - 107 МБ, для TikTok - 225 МБ.
Наиболее активная аудитория - в сети ВК, ежедневно ее посещают 73% пользователей соцсети. Среднесуточная аудитория Instagram - 60%, TikTok - 35%.
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теги: социальные сети тренды цифры МегаФон TikTok ВКонтакте Instagram
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