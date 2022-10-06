Услуги: Вымпелком предлагает рекламодателям платить только за результат

06.10.2022, MForum.ru

Вымпелком не первый год оказывает рекламные услуги. В рамках новой инициативы, компания предлагает оплачивать только целевые действия, интересные рекламодателю. Это может быть звонок (соответствующий заранее оговоренным параметрам), заявка, полученная с формы на сайте, установка мобильного приложения или действие внутри него.

Как воспользоваться предложением? Рекламодатель заполняет заявку, в ней указывает требующееся действие, его желаемую стоимость, а также общий бюджет. В билайн анализируют пожелания, уточняет цену за действие, прогнозирует вероятное количество и общий бюджет кампании. Если итоговая цифра устраивает рекламодателя, кампания запускается.

Ключевой момент - оплате подлежит не согласованная цифра, а то, что получится по факту совершенных действий. То есть цена, как я понимаю, может измениться в сторону увеличения или уменьшения.

Вымпелком для выбора целевой группы использует доступные компании большие данные, что должно сделать кампанию эффективной. В ходе кампании сотрудники Вымпелком постоянно пробуют новые логики, исключают неэффективные стратегии, что также работает на результат.

Для решения задач клиентов Вымпелком задействует социальные сети и поисковики, а также собственные каналы, включая программатик-рекламу на базе технологической платформы OTM, SMS- и push-рассылки, таргетированные голосовые звонки.

Предложением заинтересовались некоторые из клиентов компании, прежде всего, банки, девелоперы, компании, которые оказывают b2b-услуги, в частности услуги лизинга. Впрочем, потенциальная аудитория, конечно, шире.

Рынок рекламы уже не первый год движется в сторону оплаты за результат, пусть и не быстро, так что решение Вымпелком должно найти растущий спрос, если цена достижения результатов кампании будет конкурентоспособной.

пресс-релиз билайн

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теги: телеком билайн Вымпелком реклама рекламные технологии услуги