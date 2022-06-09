Тарификация: Общение в TenChat стало бесплатным для абонентов МегаФон

MForum.ru
09.06.2022,
Вы пользуетесь TenChat? Это российская деловая соцсеть, которую некоторые сравнивают по ее назначению с известной глобальной деловой соцсетью Linked.., доступ к которой блокируется российскими телеком-операторами. Для абонентов МегаФона мобильный интернет-трафик при пользовании TenChat стал бесплатен, как для частных лиц, так и для B2B-клиентов. Пользоваться TenChat можно даже при негативном балансе на абонентском счету.
«В 2022 году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона. В мае мобильный трафик в сервисе вырос более чем в 50 раз по сравнению с началом этого года. Мы хотим поддержать наших клиентов, которые ищут возможности для развития собственного бизнеса или новую работу, и автоматически обнуляем трафик на этот набирающий популярность сервис», – говорит Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу МегаФона.
TenChat пока что скачали около 0,5 млн раз, оценка в магазине Google Play - 4.1, могло бы быть и побольше. В теории приложение должно помогать в поиске партнеров, работы, инвесторов, новых проектов, подрядчиков, клиентов и т.п.
«В TenChat уже более 1 миллиона пользователей, при этом около 40% нашей аудитории — абоненты МегаФона. Наше партнерство особенно актуально в текущей ситуации, когда предприниматели и самозанятые — движущая сила экономики. Именно они составляют более половины пользователей TenChat. Благодаря обнулению трафика в нашей социальной сети от МегаФона можно решать свои деловые задачи, не беспокоясь о состоянии счета, и в любое время находить новые проекты и возможности для бизнеса», – комментирует Семён Теняев, основатель социальной сети TenChat. По данным МегаФон, в основном новым сервисом пользуются в Московском регионе, вплоть до 18% общего мобильного трафика в TenChat формируется в столице. Другие активные (по трафику) регионы также не вызывают удивления - Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Новосибирск.
Что же, это тот случай, когда бесплатный сыр не имеет никакого отношения к мышеловкам. Это просто бесплатный сыр - возможность не платить за трафик особенно актуальна для тех, кто в данный момент лишен дохода и ищет работу. Соответствующую инициативу МегаФон не могу не похвалить.
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теги: телеком МегаФон социальные сети TenChat
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