Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - услуги LTE появились в Бакчете, Михайловке, Антропово и Костеньках

10.02.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает, что стал первым оператором связи, который обеспечил стабильное покрытие LTE в Бакчете Тасеевского района, Михайловке Дзержинского района, Антропово и Костеньках Назаровского района. Это малые населенные пункты, в общей сложности в них насчитывается не более 1 тысячи человек.

По данным оператора, мобильный интернет доступен на средней скорости 90 Мбит/с. Кроме LTE / VoLTE поддерживается также GSM.

«Абоненты в сельской местности, как правило, пользуются мобильным интернетом гораздо активнее, чем городские жители. Кроме голосового общения они переписываются в мессенджерах, часто выходят в социальные сети и видеохостинги. Расширяя границы 4G, мы включаем в контур сети новые локации в разных районах края. Это даёт возможность сельчанам решать многие вопросы, не выезжая за пределы населённого пункта», - говорит директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким.

Развитие инфраструктуры в сельской местности шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнёрстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. Строительство и модернизация объектов связи являлось одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика РФ», теперь эта работа продолжится в рамках нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«В этом году обеспечение малых сёл услугами сотовой связи и мобильного интернета в Красноярском крае продолжится в рамках двух программ: региональной и федеральной. По краевой программе в 17 сёлах и деревнях местные жители получат доступ к современным услугам связи. Также край примет участие в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», список населенных пунктов, которые будут обеспечены в этом году за федеральный бюджет в рамках УЦН 2.0, появится позднее, когда будет определена квота на регион», - рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

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теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край

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