Развитие сетей: МТС в Хакасии: рефарминг частот 3G позволил нарастить на 30% скорости в Саяногорске и в ряде сел и поселков

MForum.ru
10.06.2024,
МТС сообщает о модернизации сети мобильной связи в 5 населенных пунктах республики Хакасия. В частности, за счет переиспользования частот 3G в сети LTE, скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30% - в Саяногорске, в поселках Черемушки и Майна, что близ Енисейского каскада ГЭС и в селах Калы и Очуры.
В результате модернизации сети у абонентов МТС на юге республики скорости выросли в среднем на 30%, в зоне охвата модернизированной сетью - более 75 тысяч жителей Хакасии. Кроме частот 3G в рефарминге были задействованы также частоты GSM. Высвобожденные от 2G/3G частоты, дали ресурс, необходимый для умощнения сети LTE.
В Саяногорске, который считается металлургической столицей региона за счет добычи здесь «крылатого металла» алюминия, цифровой апгрейд заметят порядка 58 тысяч жителей, в том числе и на территориях социально важных объектов — детских садов, школ, почтовых отделений и больниц.
Возможность просматривать социальные сети и новостные порталы на более высоких скоростях получили также жители посёлка городского типа Черёмушки. В его окрестностях возвышается самая мощная в стране гидроэлектростанция — Саяно-Шушенская ГЭС. Скорость передачи данных выросла в том числе в ПГТ Майна. Здесь располагается Майнская ГЭС — она известна тем, что сглаживает колебания уровня воды в Енисее, возникающие при смене режимов работы Саяно-Шушенской гидроэлектростанции.
«С помощью нашей Big Data мы постоянно анализируем потребление мобильного трафика и отслеживаем, в каких именно локациях требуется усилить сеть и увеличить скорость мобильного интернета. Мы планируем и дальше работать над улучшением качества связи в регионе, чтобы местные жители и туристы в том числе за границами городских агломераций могли продолжать с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами. В этом году, например, мы уделили внимание также окрестностям сел Таштып и Бея, где проживает более 10 тысяч человек», — рассказал исполняющий обязанности директора филиала МТС в республике Хакасия Сергей Киселев.
Саяногорск, 2024.06
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теги: МТС развитие сетей Тульская область
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