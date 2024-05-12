Развитие сетей: МегаФон в Хакасии - проведен рефарминг в Абазе

12.05.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о завершении рефарминга в 4-м по количеству жителей городе республики Хакасия. По данным последней переписи в нем проживают 18 тысяч человек. В город приезжает немало туристов ради горных пейзажей. Через Абазу проходит железная дорого и автомагистраль Абакан - Абаза - Ак-Довурак.

«Рефарминг, или перевод частот из сетей 2G и 3G в современный стандарт 4G (LTE), – эффективное техническое решение для наращивания ёмкости сети в условиях сильных нагрузок. Он даёт возможность освободить дополнительные ресурсы, которые раньше не использовались, и в сжатые сроки увеличить скорость мобильного интернета, где это необходимо. При этом модернизация базовых станций не повлияла на качество голосовой связи. Оставшейся ёмкости будет достаточно, чтобы, как и прежде, обеспечивать звонки в стандарте GSM на высоком уровне. Также модернизация сети расширила зону обслуживания технологии VoLTE – звонков через интернет. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение — абонент может одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом без потери качества», - говорит директор МегаФона в Республике Хакасия Светлана Симаткина.

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теги: МегаФон развитие сетей республика Хакасия республика

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