Пресс-релизы: МТС вложила в развитие сети LTE в Сибири более трех миллиардов рублей

07.07.2017, MForum.ru

06 июля 2017 г. СФО, РФ, — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, подводит итоги инвестиционной программы по развитию скоростной сети LTE в регионах Сибири. С начала 2016 года компания инвестировала более трёх миллиардов рублей в развитие сети LTE. Теперь пользоваться 4G-интернетом МТС на скорости до 75 Мбит/с могут более 11 миллионов человек в 84 населенных пунктах Сибири.

Для расширения существующей сети в сибирских регионах компания сделала акцент на запуске базовых станций на частоте 1800 МГц – в результате в Сибири количество базовых станций LTE – 1800 выросло в семь раз, что позволило увеличить покрытие сети 4G почти на 40 процентов.

Так, впервые сеть «четвертого поколения» МТС появилась в 44 населенных пунктах Сибири – в поселках Лесной, Новые Зори, селах Алтайское, Боровиха. Кулунда (Алтайский край), городах Дивногорск, Уяр, Железногорск, поселках Тартат, Усть-Мана, Тинской. Усть-Кемь, пгт. Курагино, селах Богучаны, Большой Улуй, Верхнепашино, Городок, Дзержинское, Дрокино, Ермаковское, Заледеево, Новая Солянка, Селиваниха, Сухобузимское. Шалинское, Есаульский, а также в, поселках Октябрьский и Таёжный на территории Манзенского лесничества (Красноярский край), городе Каргат, поселках Сосновка, Краснозерское, Станционно-Ояшинский, селах Боровое, Лебедевка, совхозах Криводановский, Морской, Мочищенский, Станционный (Новосибирская область), городе Тара, посёлках Большеречье, Крутинка, Черлак, сёлах Азово, Соляное, Усть-Заостровка (Омская область), городе Ак-Довурак (Республика Тыва) и селе Коммунар (Республика Хакасия).

Помимо расширения существующего покрытия сети «четвертого поколения» МТС вдвое расширила покрытие сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость мобильного интернета может достигать до 150 Мбит/с. Сегодня «продвинутая» сеть доступна в 40 населенных пунктах Алтайского и Красноярского края, Томской и Новосибирской областей, Республик Хакасия и Тыва, где средняя скорость мобильного интернета увеличилась в полтора раза.

За год (июнь 2016 - июнь 2017) трафик, который сгенерировали пользователи интернета 4G в сибирских регионах, увеличился втрое. Объем трафика, который сибиряки скачали в сети 4G, эквивалентен просмотру видеосеанса продолжительностью в 150 лет.

«Объем финансовых вложений МТС в развитие сетей скоростного мобильного интернета превысил три миллиарда рублей за полтора года. Инвестиции, которые МТС делает в инфраструктуру сетей LTE в Сибири, способствуют не только повышению качества жизни населения, но и ускоряют развитие экономики сибирских регионов, — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. — Кроме того, благодаря развитию скоростной сети LTE-мы улучшили качество связи и в полтора раза увеличили среднюю скорость в сети «четвёртого поколения», который является самым востребованным на сегодня форматом мобильных сетей».