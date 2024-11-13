Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - рефарминг частот 3G проведен в поселках Подтёсово, Танзыбей, Пинчуга и в селе Саянск

13.11.2024, MForum.ru

Как сообщает компания МТС, скорости передачи данных за счет переиспользования частот 3G в слое LTE, выросли в среднем вдвое.





Скорость мобильного интернета МТС выросла в посёлке городского типа Подтёсово, известном с XVIII века, когда местная пристань стала центром судостроения на Енисее. Сейчас здесь располагается градообразующая Подтёсовская ремонтно-эксплуатационная база флота — будучи крупнейшей в Сибири, она обслуживает и оставляет на «зимовке» порядка 350 судов, в том числе более 130 самоходных.

Специалисты МТС также расширили сеть в поселке Танзыбей, ближайшем населённом пункте к северу от природного парка «Ергаки». В окрестностях Танзыбея расположено несколько природных памятников — например, «Сныть реликтовая», являющееся, по мнению некоторых исследователей, единственным местом в мире, где одноименное древнее растение еще встречается в естественной среде. Или урочище «Сосновый носок», богатое в том числе эндемиками вроде лептогиума Бурнета и лобарии лёгочной.

Ранее МТС первой из операторов связи развернула мобильную сеть в заполярной зоне Красноярского края — в районе мыса Таналау и Пайяхского месторождения. Доступ к устойчивой связи и мобильному интернету получили несколько тысяч нефтяников.

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теги: рефарминг Красноярский край МТС развитие сетей

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