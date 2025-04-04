Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - улучшено покрытие в национальном парке Красноярские Столбы

MForum.ru
04.04.2025,
МТС сообщает об "усилении покрытия сети" в районе восточного входа в национальный парк Красноярские столбы, где располагаются парковка, визит-центр, бывший гранитный карьер, небольшая кофейня, игровая зона и смотровая площадка, с которой открывается вид на скалу Такмак. Посещаемость маршрутов Восточного входа достигает нескольких тысяч посетителей в выходной день.
«МТС продолжает вносить свою лепту в развитие экотуризма в Красноярском крае. Ранее мы развернули систему умного видеомониторинга в фанпарке «Бобровый лог», которая в режиме реального времени анализирует наклон деревьев, растущих вдоль канатных дорог, следит за движением подъемников и выявляет внештатные ситуации. В экопарке «Гремячая Грива» мы запустили первый путеводитель-аудиогид с элементами дополненной реальности, помогающий туристам и горожанам виртуально знакомиться с доисторическими животными и редкими растениями Сибири. Как цифровая экосистема мы и далее планируем создавать новые возможности исследовать Красноярский край — в том числе и его визитную карточку, национальный парк «Красноярские Столбы»», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Национальный парк «Красноярские Столбы» — один из самых посещаемых в России. В выходной день по самому популярному маршруту «Центральных Столбов» проходит до 20 тысяч посетителей, а по итогам 2024 года количество визитов в нацпарк превысил миллион человек. Основной точкой притяжения являются скалы, при этом свои названия имеют не только скальные массивы, но и некоторые крупные камни (Ермак, Китайская стенка, Дед, Бабка, Перья, Воробушки и так далее).
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теги: Красноярский край МТС развитие сетей
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