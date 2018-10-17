Пресс-релизы: Билайн и ESET представляют приложение для контроля за активностью детей в интернете и приложениях

MForum.ru
17.10.2018,
17 октября 2018 года, Москва - ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и ESET представляют специальную версию мобильного приложения для защиты детей ESET NOD32 Parental Control для Android – «Родительский контроль».
Приложение разработано специально для абонентов «Билайн».
По данным опроса ESET, 81% школьников выходят в интернет ежедневно. В 56% семей дети проводят с ноутбуком или смартфоном почти целый день, еще 25% школьников пользуются интернетом по вечерам после уроков. Наиболее распространенное времяпровождение в сети – социальные сети (57%) и развлечения: фильмы, музыка, онлайн-игры (48%).
Теперь абоненты Билайн могут защитить или ограничить несовершеннолетних детей в использовании приложений и серфинге по сайтам, просто скачав на «детские» смартфоны и планшеты приложение «Родительский контроль». Предложение доступно во всех регионах России.
Продукт «Родительский контроль» (18+) для Android разработан для семей с детьми всех возрастов. Приложение тактично ограждает детей от нежелательных сайтов и приложений, учит грамотно распределять время между учебой и развлечениями. Родители могут отправить на «детское» устройство важное сообщение, например, с напоминанием о домашнем задании, которое ребенок обязательно прочитает. Пока юный пользователь не отреагирует на сообщение, его телефон будет заблокирован.
Екатерина Огнева, директор цифрового контента и рекламы ПАО «ВымпелКом»: «Современные родители очень обеспокоены, чем именно и как долго пользуется их ребенок в сети и приложениях. «Родительский контроль» помогает наладить прозрачность и спокойствие, показывая статистику использования по конкретным сайтам и приложениям, включая длительность использования. Можно устанавливать запретные списки сайтов. Новые технологии несут как новые возможности, так и новые точки тревожности – «Родительский контроль» помогает с ними справиться. Наше сотрудничество с ESET позволяет создавать действительно эффективные и актуальные продукты для защиты абонентов».
Абоненты Билайн могут бесплатно ознакомиться с приложением и использовать его в течение семи дней. По истечении бесплатного промо-периода с мобильного счета будет списываться ежедневная абонентская плата в размере 5 рублей в сутки.
«Мы очень рады, что Билайн снова выбирает ESET в качестве поставщика сервисов для защиты абонентов, – комментирует Алексей Косиченко, директор департамента развития ESET Russia. – «Родительский контроль» поможет родителям защитить детей от нежелательной, потенциально опасной информации. Для удобства абонентов приложение полностью адаптировано к требованиям и специфики работы Билайн».
«Родительский контроль» можно установить со страницы продукта на Google Play.
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теги: ВымпелКом Билайн родительский контроль ESET айти
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