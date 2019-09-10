Телеком: Мобильная связь за 28 лет своего существования изменила жизнь 73% россиян

MForum.ru

Телеком: Мобильная связь за 28 лет своего существования изменила жизнь 73% россиян

10.09.2019, MForum.ru

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  • Москвичи в 1,5 раза чаще пользуются мобильным интернетом в дороге и за городом, чем жители остальных городов
  • В Москве проживает самая большая доля пользователей, которые не помнят, чтобы трафик мобильного интернета когда-нибудь заканчивался
  • Клиенты в возрасте до 40 лет не представляют жизнь без мобильного банка и мессенджеров, а люди постарше рады возможности всегда оставаться на связи с близкими

10 сентября 2019 года, Москва - Ко Дню рождения сотовой связи исследовательский проект Билайн.Аналитика узнал мнение клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России о роли мобильной связи. Исследование проводилось в формате телефонного опроса, в котором приняло участие более 1200 человек. Большинство опрошенных согласились, что мобильная связь изменила их жизнь – сделала ее проще, удобнее и быстрее. При этом изменения по-разному проявляются в зависимости от возраста человека и места проживания. Исследовательский проект Билайн.Аналитика собрал варианты поздравлений, которые абоненты могли бы написать на поздравительной открытке в День рождения мобильной связи.

«Ты стала еще ближе»

90% клиентов считают, что мобильная связь стала доступней. Среди причин, увеличивших доступность сотовой связи, клиенты чаще всего называли улучшение качества (41% ответивших), недорогие тарифы (28%) и увеличение количества пользователей с телефонами (21%).

 

 

«С тобой мы ни в чем себе не отказываем»

Еще одним доказательством доступности услуг мобильной связи стало безлимитное использование мобильного интернета - 82% пользователей никогда не совершают никаких специальных действий, чтобы экономить трафик.

Исчерпание трафика мобильного интернета перестало быть проблемой. В Москве проживает самая большая доля клиентов, которые не помнят, чтобы трафик когда-нибудь заканчивался. Одна треть пользователей мобильного интернета полностью уверена, что трафик не заканчивается никогда, а другая треть сталкивалась с такой ситуацией более чем полгода назад. С запуском тарифов с безлимитным доступом к мобильному интернету таких клиентов станет еще больше.

 

«Без тебя как без рук»

За 28 лет мобильная связь стала важной частью жизни. 59% опрошенных вспомнили ситуацию, когда мобильная связь выручила в критической ситуации. Чаще всего это были происшествия на природе, в дороге или мобильный телефон помогал оставаться на связи с близкими, когда они были в больнице. Одного из клиентов мобильная связь вызволила из холодильной камеры.

Не удивительно, что ситуацию с исчерпанием пакета трафика клиенты чаще всего называли концом света и отключением важных коммунальных ресурсов. И если бы смартфон стал человеком, и нужно было бы дать ему имя, 15% единогласно решили назвать его другом, 5% помощником, а 80% дали привычные женские и мужские имена.

«Благодаря тебе мы меньше времени тратим на бессмысленное ожидание»

Использование смартфонов облегчает решение повседневных вопросов. Среди категорий мобильных приложений, упростивших рутинные действия, клиенты Билайн в первую очередь отметили:

  • Мобильный банкинг (22%)
  • Мессенджеры (19%)
  • Карты (15%)
  • Социальные сети (12%)
  • Такси (5%)

Банковские переводы, осуществляемые с помощью мобильного интернета, оказались более популярны у людей 18-40 лет: каждый четвертый опрошенный этого возраста пользуется ими каждый день. Среди клиентов старше 40 лет денежные операции с помощью мобильного интернета совершает примерно каждый десятый клиент.

Опрос показал, что место проживания влияет на использование различных мобильных приложений. Пользователи мобильного интернета в Москве ежедневно в три раза чаще используют мобильный интернет для навигации по городу, чем абоненты из других городов, и чаще играют в онлайн-игры на смартфоне – 22% москвичей подтвердили, что они играют в онлайн-игры каждый день. В Санкт-Петербурге навигацию используют 26% пользователей мобильного интернета, в других городах их только 10%.

«С тобой в дороге как дома»

Благодаря постоянному развитию сети, в число самых популярных мест использования (кроме дома и работы) входят дорога и отдых за городом. В Москве мобильный интернет дома используют 65% пользователей этой услуги, в дороге и на работе 58%, на отдыхе или на даче 54%. Благодаря масштабной модернизации сети Билайн, проведенной в Москве в 2019 году, клиенты могут на высоких скоростях использовать мобильный интернет на всей территории Москвы и области.

Клиенты в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди постарше серфят в интернете (55%). При этом за городом клиенты до 40 лет чаще всего используют социальные сети, а клиенты старше 40 чаще всего ищут необходимую информацию в сети.

«Ты помогаешь нам лучше понимать друг друга»

77% опрошенных согласны с тем, что благодаря мобильной связи они стали чаще общаться с друзьями и близкими людьми. Ярче всего потребность в мобильной связи для общения проявилась у респондентов старше 55 лет. Для 90% клиентов этого возраста мобильная связь это хороший способ поддерживать контакт с близкими.

Кроме того, использование мобильного интернета упростило разрешение споров с друзьями для 68% опрошенных клиентов всех возрастов.

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теги: телеком Билайн пресс-релизы статистика

© Алексей Бойко, MForum.ru

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