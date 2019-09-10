Телеком: Мобильная связь за 28 лет своего существования изменила жизнь 73% россиян

MForum.ru
10.09.2019,
10 сентября 2019 года, Москва - Ко Дню рождения сотовой связи исследовательский проект Билайн.Аналитика узнал мнение клиентов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России о роли мобильной связи. Исследование проводилось в формате телефонного опроса, в котором приняло участие более 1200 человек. Большинство опрошенных согласились, что мобильная связь изменила их жизнь – сделала ее проще, удобнее и быстрее. При этом изменения по-разному проявляются в зависимости от возраста человека и места проживания. Исследовательский проект Билайн.Аналитика собрал варианты поздравлений, которые абоненты могли бы написать на поздравительной открытке в День рождения мобильной связи.
«Ты стала еще ближе»
90% клиентов считают, что мобильная связь стала доступней. Среди причин, увеличивших доступность сотовой связи, клиенты чаще всего называли улучшение качества (41% ответивших), недорогие тарифы (28%) и увеличение количества пользователей с телефонами (21%).
«С тобой мы ни в чем себе не отказываем»
Еще одним доказательством доступности услуг мобильной связи стало безлимитное использование мобильного интернета - 82% пользователей никогда не совершают никаких специальных действий, чтобы экономить трафик.
Исчерпание трафика мобильного интернета перестало быть проблемой. В Москве проживает самая большая доля клиентов, которые не помнят, чтобы трафик когда-нибудь заканчивался. Одна треть пользователей мобильного интернета полностью уверена, что трафик не заканчивается никогда, а другая треть сталкивалась с такой ситуацией более чем полгода назад. С запуском тарифов с безлимитным доступом к мобильному интернету таких клиентов станет еще больше.
«Без тебя как без рук»
За 28 лет мобильная связь стала важной частью жизни. 59% опрошенных вспомнили ситуацию, когда мобильная связь выручила в критической ситуации. Чаще всего это были происшествия на природе, в дороге или мобильный телефон помогал оставаться на связи с близкими, когда они были в больнице. Одного из клиентов мобильная связь вызволила из холодильной камеры.
Не удивительно, что ситуацию с исчерпанием пакета трафика клиенты чаще всего называли концом света и отключением важных коммунальных ресурсов. И если бы смартфон стал человеком, и нужно было бы дать ему имя, 15% единогласно решили назвать его другом, 5% помощником, а 80% дали привычные женские и мужские имена.
«Благодаря тебе мы меньше времени тратим на бессмысленное ожидание»
Использование смартфонов облегчает решение повседневных вопросов. Среди категорий мобильных приложений, упростивших рутинные действия, клиенты Билайн в первую очередь отметили:
Банковские переводы, осуществляемые с помощью мобильного интернета, оказались более популярны у людей 18-40 лет: каждый четвертый опрошенный этого возраста пользуется ими каждый день. Среди клиентов старше 40 лет денежные операции с помощью мобильного интернета совершает примерно каждый десятый клиент.
Опрос показал, что место проживания влияет на использование различных мобильных приложений. Пользователи мобильного интернета в Москве ежедневно в три раза чаще используют мобильный интернет для навигации по городу, чем абоненты из других городов, и чаще играют в онлайн-игры на смартфоне – 22% москвичей подтвердили, что они играют в онлайн-игры каждый день. В Санкт-Петербурге навигацию используют 26% пользователей мобильного интернета, в других городах их только 10%.
«С тобой в дороге как дома»
Благодаря постоянному развитию сети, в число самых популярных мест использования (кроме дома и работы) входят дорога и отдых за городом. В Москве мобильный интернет дома используют 65% пользователей этой услуги, в дороге и на работе 58%, на отдыхе или на даче 54%. Благодаря масштабной модернизации сети Билайн, проведенной в Москве в 2019 году, клиенты могут на высоких скоростях использовать мобильный интернет на всей территории Москвы и области.
Клиенты в возрасте 16-27 лет чаще всего в дороге слушают музыку онлайн и смотрят социальные сети (71% ответивших), а люди постарше серфят в интернете (55%). При этом за городом клиенты до 40 лет чаще всего используют социальные сети, а клиенты старше 40 чаще всего ищут необходимую информацию в сети.
«Ты помогаешь нам лучше понимать друг друга»
77% опрошенных согласны с тем, что благодаря мобильной связи они стали чаще общаться с друзьями и близкими людьми. Ярче всего потребность в мобильной связи для общения проявилась у респондентов старше 55 лет. Для 90% клиентов этого возраста мобильная связь это хороший способ поддерживать контакт с близкими.
Кроме того, использование мобильного интернета упростило разрешение споров с друзьями для 68% опрошенных клиентов всех возрастов.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.
теги: телеком Билайн пресс-релизы статистика
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
09.09. [Новости компаний] Телеком: Андрей Левыкин назначен гендиректором МегаФон Ритейл / MForum.ru
09.09. [Новости компаний] Телеком: МегаФон подписал соглашение с администрацией Владимирской области / MForum.ru
25.04. [Краткие новости] Телеком: Пресс-релизы. Сервис «Денежные переводы онлайн» теперь и в приложении «Мой Билайн» / MForum.ru
08.02. [Краткие новости] Телеком: МТС приступает к обновлению стратегии присутствия на рынках акционерного капитала (пресс-релиз) / MForum.ru
27.01. [Новости компаний] Телеком. Пресс-релизы: Билайн номинирован на 4 премии GSMA Global Mobile Awards 2019 / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 Pro и 11 Pro Max оснастили строенной тыловой камерой / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 11 представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: LG G8X ThinQ – смартфон с тремя экранами / MForum.ru
09.09. [Новинки] IFA 2019: Motorola One Zoom представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy A30s / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Nobby возвращает рынку мобильных телефонов красоту и эргономику / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: INOI 2 Lite 2019 – обновленная версия самой популярной модели бренда / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019:Sony Xperia 5 – современные технологии в компактном корпусе / MForum.ru
06.09. [Новинки] IFA 2019: TCL Plex представлен официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 800 Tough – по-настоящему крепкий телефон Nokia / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Nokia 2720 Flip – классика возвращается / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Официально представлены Nokia 6.2 и Nokia 7.2b / MForum.ru
05.09. [Новинки] IFA 2019: Представлен ASUS ROG Phone II Ultimate с 1 Тб памяти / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 3 представлен официально / MForum.ru
03.09. [ПО] Анонсы: Android 10 не получил вкусного названия / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A90 5G представлен официально / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: OPPO Reno 2 5G оснастят Snapdragon 855+ / MForum.ru
03.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Gionee M11 и Gionee M11s / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: LG Q70 – смартфон среднего ценового сегмента / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Упаковка Samsung Galaxy A90 5G раскрыла подробности об устройстве / MForum.ru