Акции: МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками

MForum.ru
01.04.2020,
МегаФон предложил пользователям МегаФон ТВ (в пакете Максимальный) и платформы МегаФон Образование бесплатный доступ к спортивному контенту.
«Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на МегаФон ТВ, абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов – не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.
Что там в пакете?
Обещаны программы по основным направлениям: зарядка, силовые тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка и медитация. Попробуем?
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Пресс-релиз компании МегаФон через MForum.ru
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
1 апреля 2020
МегаФон предложил пользователям МегаФон ТВ и платформы «МегаФон Образование» бесплатный спортивный контент.
Появление нового спортивного направления на собственной платформе «МегаФон Образование» и в пакете «Максимальный» МегаФон ТВ особенно актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуции временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам МегаФона открыт бесплатный доступ.
«Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на МегаФон ТВ, абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов – не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.
В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.
Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе «МегаФон Образование». Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.
На МегаФон ТВ фитнес-контент станет частью семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».
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теги: МегаФон услуги акции антикризис
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