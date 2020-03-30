Антикризис: Регулятор Южной Африки временно выделил операторам дополнительные частоты

30.03.2020, MForum.ru

Связанные с эпидемией Covid-2019 меры, прежде всего, массовый переход сотрудников различных компаний на дистанционную работу, снижение числа "очных" контактов и вынужденное затворничество, приводят к заметному росту трафика - голосового и данных. И если сети фиксированной связи, основанные на оптоволоконных линиях, как правило, обладают значительным запасом пропускной способности, то сети мобильной связи зачастую на экстремальный рост нагрузки не рассчитаны.

Для того, чтобы операторы могли обеспечивать бесперебойную связь во время эпидемии, в Южной Африке регулятор пошел на беспрецедентные меры. По распоряжению Министерства связи и почтовых услуг, местный регулятор, отвечающий за частоты, ICASA, в ближайшие дни должен будет на время эпидемии бесплатно выделить дополнительные частоты операторам мобильной связи. Разумное, эффективное и разумное решение!

Регулятор уже ведет переговоры с операторами с тем, чтобы уточнить, какие меры следует предпринять, чтобы безболезненно справиться с ростом объемов передачи данных и избежать возможных отказов связи.

В Южной Африке локдаун начался с полночи 27 марта, сотрудники регулятора работают удаленно, но, тем не менее, обещают решать все необходимые вопросы.

Что же, вот образец ответственного поведения и реальной заботы о населении. Минцифразу и ГКРЧ на заметку.

Источник: mobileworldlive.com

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: акции антикризис регулирование частоты Южная Африка