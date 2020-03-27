Акции: Маркетплейс "МегаФон Образование" стал бесплатным на месяц

MForum.ru

Акции: Маркетплейс "МегаФон Образование" стал бесплатным на месяц

27.03.2020, MForum.ru

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МегаФон открыл бесплатный доступ ко всем курсам на платформе "МегаФон Образование". Также оператор начал производство собственного контента для маркетплейса, и разместил на платформе курс по 5G на русском языке.

На платформе МегаФон Образование собраны курсы по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Сервис запущен в сентябре 2019 года, на сегодня здесь собрано 68 партнерских и собственных курса.

Маркетплейс "МегаФон Образование" стал бесплатным на месяц

Собственные онлайн-курсы "МегаФон Образование" созданы усилиями бизнес-тренеров корпоративного университета МегаФона: "МегаАкадемии" и сотрудников компании. Первым стал курс по созданию и разработке электронных учебных материалов, вторым - специализированный курс по 5G.

Маркетплейс "МегаФон Образование" стал бесплатным на месяц

В этом курсе собрана и структурирована ключевая информация о стандарте связи 5G, возможностях, которые он дает для развития высоких технологий и изменения отраслей экономики.

МегаФон обещает запуск курсов по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам, Robot Framework для автоматизации тестирования и по другим темам, интересным молодым специалистам, студентам профильных вузов и школьникам старших классов.

«Мы стремимся делиться своей экспертизой лидера цифрового рынка и выходим с собственными курсами на маркетплейс «МегаФон Образование». Сейчас в пятерку наиболее популярных курсов входят программы по основам Excel, искусству выступления в стиле Ted, личным финансам и тайм-менеджменту. В ближайшее время планируется запуск курсов по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам и другим темам, интересным молодым специалистам, студентам профильных вузов и школьникам старших классов», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Статистика "МегаФон" показывает - мужчин, интересующихся онлайн-обучением больше, чем женщин - 57% против 43%. Больше других стремятся получить новые знания те, кто не так давно окончил ВУЗ, люди 25-34 лет, таких среди студентов "МегаФон Образование" 40%. На втором месте – возрастная категория 35-44 лет, но и абоненты от 45 до 54 лет также находят полезные курсы для себя – таких студентов на платформе 12%.

Сколько нужно времени, чтобы заниматься на курсах?

Платформа "МегаФон Образование" поддерживает любой график, удобный человеку, любой курс можно пройти за несколько свободных дней или выделять на него, например, по часу в день. Длительность одного урока - от 5 до 15 минут, смотреть уроки можно со смартфона. Любопытно, что самый популярный бренд смартфона среди занимающихся на платформе - Apple (35%). Второе и третье место с большим отрывом заняли Xiaomi (5.13%) и Samsung (3.83%).

Стоимость крусов - от 20 рублей в день. Если учащийся - абонент МегаФона, то можно оплачивать занятия со счета, привязанного к номеру телефона. Среди вариантов оплаты - по дням или ежемесячно.

Занятия на платформе Мегафон это еще и возможность пройти стажировку в компании. Если успешно пройти курс по основам баз данных и выполнить тестовое задание, можно будет также пройти стажировку в МегаФоне. Вскоре список курсов, дающих такую возможность увеличится.

Другой вариант, как попасть на стажировку - это участие в образовательном спецпроекте для студентов "Старт".

Маркетплейс "МегаФон Образование" стал бесплатным на месяц

Определиться с выбором курса для обучения поможет квиз.

Обучение проходит через чат-бота в ВКонтакте или Telegram. Задания появляются еженедельно, бот высылает новый урок в одном из форматов: статья, видео, подкаст или интерактивные карточки. Если участник не успел пройти урок или выполнить задание, его можно отложить, бот о нем напомнит.

За прохождение уроков и за приглашенных друзей участники получают баллы, поднимаясь в рейтинге. У тех, кто набрал необходимое количество баллов, есть возможность пройти стажировку в МегаФоне, принять участие в бизнес-завтраке с топ-менеджментом компании, получить консультацию HR-ментора или современные цифровые гаджеты.

Сейчас для тех, кто неожиданно оказался дома, есть отличная возможность проинвестировать в себя, освоить новые навыки или специальность. Не откладывайте эту возможность на понедельник, запишитесь на курсы прямо сейчас и начинайте заниматься. Знания и практически навыки - это самая твердая валюта в наше время.

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Пресс-релиз МегаФон 

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теги: МегаФон акции антикризис образование онлайн-образование маркетплейс платное образование дополнительное

© Алексей Бойко, MForum.ru

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