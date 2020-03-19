Акции: Билайн запускает короткие номера для упрощения звонков на горячие линии

MForum.ru
19.03.2020,
Билайн запускает короткие номера для звонков на горячие линии, связанные с противодействием распространению коронавируса.-
Номера действуют для абонентов Билайн
0948 - горячая линия департамента здравоохранения Москвы, где можно в любое время суток получить информацию по вопросам диагностики и профилактики коронавируса 2019-nCoV (то же, что и номер +7 499 251 83 00).
0973 - горячая линия Москвы, куда можно звонить, чтобы сообщить о возвращении из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Там можно получить рекомендации по профилактике здоровья (то же, что и номер +7 495 870 45 09).
0976 - горячая линия Роструда по вопросам трудового законодательства, связанным с распространением коронавируса (то же, что +7 800 707 88 41).
0987 - горячая линия Здоровая Россия Министерства здравоохранения РФ, где также можно получить информацию по теме коронавируса (то же, что и +7 800 200 02 00).
О других инициативах Билайн в связи с эпидемией, вы уже знаете - "Билайн вводит экстренные антикризисные меры поддержки абонентов". Также Билайн готов делиться опытом организации удаленной работы сотрудников.
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теги: антикризис
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