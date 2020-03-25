Акции: Билайн открывает бизнесу 2 месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга

25.03.2020, MForum.ru

Билайн Бизнес запускает спецпредложение для подключения к сервису мониторинга работы сотрудников - Единый мониторинг. Для всех клиентов, которые подключаются к продукту до 30 апреля 2020 года, 2 месяца пользования услугами будет бесплатным. Предложение распространяется для пакетов "КОМПАС" и "ПОИСК".

Сервис позволяет наблюдать за перемещениями сотрудников с разъездным характером работы: курьерами, экспедиторами и за сотрудниками, работающими удаленно.

Вычисление местоположение персонала производится, как с использованием позиционирования с помощью базовых станций, так и по GPS/ГЛОНАСС. "Единый мониторинг" обеспечивает возможность дистанционной постановки и проверки выполнения задач, а также предоставляет ряд дополнительных возможностей, призванных свести к минимуму неудобства, связанные с дистанционной работой.

Контроль осуществляется через web-интерфейс, отображающей информацию о местоположении и перемещениях сотрудников в течение дня, пул задач и другое.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: «В настоящий момент компании активно переводят своих сотрудников на удаленную работу, и очень важно в этот период обеспечить непрерывность всех рабочих процессов и сохранять результативность на высоком уровне. Наш продукт «Единый мониторинг» позволит контролировать работу всех сотрудников, которые не находятся в офисе. А промо-период в 2 месяца позволит использовать этот продукт на максимуме в текущей непростой для бизнеса ситуации без дополнительных затрат».

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Пресс-релиз компании ВымпелКом через MForum.ru

Билайн открывает бизнесу 2 месяца бесплатного доступа к сервису удаленного мониторинга

Билайн Бизнес продолжает запуск инициатив по поддержке клиентов на фоне обострившейся эпидемиологической ситуации

25 марта 2020 года, Москва – Билайн Бизнес информирует о запуске специального предложения на продукт для удобства мониторинга работы сотрудников – «Единый мониторинг». Для всех клиентов, подключающихся к продукту, предоставляется бесплатный период на 2 месяца (1*). Это позволяет быстро и без дополнительных затрат осуществлять надлежащий контроль за сотрудниками с разъездным характером работы: курьеры, экспедиторы, а также сотрудниками, работающими удаленно.

Осуществлять мониторинг локаций персонала на «удаленке», а также всех перемещений сотрудников возможно как при помощи базовых станций, так и по GPS/ГЛОНАСС. «Единый мониторинг» обеспечивает возможность дистанционной постановки и проверки выполнения задач, а также предоставляет иные возможности, которые сведут к минимуму неудобства, связанные с удаленной работой. Контроль осуществляется через удобный web-интерфейс, в котором видна вся информация о местоположении, перемещении сотрудников в течение рабочего дня, пул задач и многое другое.

Услуга предоставляется при наличии согласия сотрудников.

Надежда Артемьева, директор по маркетингу бизнес-сегмента ПАО «ВымпелКом»: «В настоящий момент компании активно переводят своих сотрудников на удаленную работу, и очень важно в этот период обеспечить непрерывность всех рабочих процессов и сохранять результативность на высоком уровне. Наш продукт «Единый мониторинг» позволит контролировать работу всех сотрудников, которые не находятся в офисе. А промо-период в 2 месяца позволит использовать этот продукт на максимуме в текущей непростой для бизнеса ситуации без дополнительных затрат».

(1*) Предложение действует для пакетов «КОМПАС» и «ПОИСК» при подключении до 30.04.2020 г.

С условиями оказания услуги, тарифами Билайн, а также с ограничениями и требованиями к услуге, Вы можете ознакомиться на сайте www.beeline.ru.

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Пресс-релиз Билайн на сайте компании

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