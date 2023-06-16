Развитие сетей: МегаФон подключил 4 села на Сахалине - Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор

MForum.ru
16.06.2023,
По данным компании, около 3500 жителей четырех сел в северной части Сахалина получили доступ к мобильному интернету МегаФон. Речь идет о селах: Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор (Охтинского района).
Для обеспечения покрытия 4G/LTE МегаФон развернул новое оборудование, ранее в селах была доступна только голосовая связь.
Село Арги-Паги расположена на правом берегу реки Тыми, в 55 км к северу от поселка Тымовская. Название происходит о протекающих здесь рек Арги и Пага, что в переводе с эвенкийского означает "лес" и "щека" или "медведь". В селе расположена железнодорожная станция.
Тунгор находится в Отинском городском округе на берегу реки Эрри. Поселок основан в 1960 году, при запуске нефтепромысла, название которого в переводе с эвенкийского означает "озеро" ("тунгэр").
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теги: МегаФон развитие сетей Сахалин Сахалинская область
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