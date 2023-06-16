Развитие сетей: МегаФон подключил 4 села на Сахалине - Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор

16.06.2023, MForum.ru

По данным компании, около 3500 жителей четырех сел в северной части Сахалина получили доступ к мобильному интернету МегаФон. Речь идет о селах: Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор (Охтинского района).

Для обеспечения покрытия 4G/LTE МегаФон развернул новое оборудование, ранее в селах была доступна только голосовая связь.

Село Арги-Паги расположена на правом берегу реки Тыми, в 55 км к северу от поселка Тымовская. Название происходит о протекающих здесь рек Арги и Пага, что в переводе с эвенкийского означает "лес" и "щека" или "медведь". В селе расположена железнодорожная станция.

Тунгор находится в Отинском городском округе на берегу реки Эрри. Поселок основан в 1960 году, при запуске нефтепромысла, название которого в переводе с эвенкийского означает "озеро" ("тунгэр").

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теги: МегаФон развитие сетей Сахалин Сахалинская область

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