Развитие сетей: МегаФон подключил 4 села на Сахалине - Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон подключил 4 села на Сахалине - Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор

16.06.2023, MForum.ru

По данным компании, около 3500 жителей четырех сел в северной части Сахалина получили доступ к мобильному интернету МегаФон. Речь идет о селах: Арги-Паги, Молодежное, Ясное, Тунгор (Охтинского района).

 

 

Для обеспечения покрытия 4G/LTE МегаФон развернул новое оборудование, ранее в селах была доступна только голосовая связь.

Село Арги-Паги расположена на правом берегу реки Тыми, в 55 км к северу от поселка Тымовская. Название происходит о протекающих здесь рек Арги и Пага, что в переводе с эвенкийского означает "лес" и "щека" или "медведь". В селе расположена железнодорожная станция.

Тунгор находится в Отинском городском округе на берегу реки Эрри. Поселок основан в 1960 году, при запуске нефтепромысла, название которого в переводе с эвенкийского означает "озеро" ("тунгэр").

пресс-релиз 

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон развитие сетей Сахалин Сахалинская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

08.06. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сети в Бурятии - Баргузин / MForum.ru

29.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть на Сахалине - село Рейдово / MForum.ru

28.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие сети LTE на Сахалине / MForum.ru

30.07. [Новости компаний] Аналитика: Минимальные тарифы на мобильную связь в России продолжают ползучий рост / MForum.ru

06.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн договорился о сотрудничестве сразу с несколькими главами регионов / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 14 ms, lookup=0 ms, find=14 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:26 ABloud Тема: Сахалинская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Сахалинская область. МегаФон] Четыре села в северной части Сахалина получили мобильный интернет МегаФона 16 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через Morum.ru. Около 3500 жителей ...
Вчера 13:06 ABloud Тема: Ленинградская область (09.04.2012)
[Развитие сетей. Ленобласть. МТС] МТС увеличила скорость мобильного интернета в детских лагерях Ленобласти 16 июня 2023 г., пресс-релиз МТС через MForum.ru. Цифровая экосистема МТС увеличила ...
15.06.2023 14:57 ABloud Тема: Северная Осетия - Алания (04.12.2007)
[Развитие сетей. Северная Осетия. ВымпелКом] МегаФон улучшил покрытие сети LTE в Алагире 15 июня 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Инженеры оператора модернизировали телеком-объекты в ...
15.06.2023 13:40 ABloud Тема: ЭРА-ГЛОНАСС (24.08.2014)
[IoT. Умный город. ГЛОНАСС. ВымпелКом] «ВымпелКом» и АО «ГЛОНАСС» объявили о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации и развития элементов «Умного города» с использованием «ЭРА-ГЛОНАСС» 15 ...
15.06.2023 09:50 ABloud Тема: Новосибирская область (04.12.2007) (Страницы: 1 2)
[Новосибирская область. Связь в метро. МТС] МТС обеспечила первые тоннели и станции новосибирского метро скоростным LTE-интернетом 15 июня 2023 года, пресс-релиз МТС через MForum.ru. МТС запустила ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

16.06. [Новинки] Слухи: Vivo X90S и iQOO 11S замечены на официальных рендерах / MForum.ru

16.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 с Helio G88 SoC и 50 Мп основной камерой / MForum.ru

15.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T50 Pro – 11-дюймовый 2К-дисплей, Helio G99 & Android 13 за $180 / MForum.ru

14.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 5G – Dimensity 6080 и 108 Мп камера / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2) представят 11 июля / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30 VIP представлен официально / MForum.ru

13.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 90 Lite с 90 Гц экраном и 108 Мп камерой / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Sony Xperia Pro-I II может получить два 1.0" сенсора / MForum.ru

08.06. [Новинки] Слухи: Tecno Pova Neo 3 получит Helio G85 SoC / MForum.ru

08.06. [Новинки] Анонсы: Teclast P26T – планшет с 10,1-дюймовым дисплеем на чипсете Allwinner A523 / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Unpacked состоится в последнюю неделю июня / MForum.ru

07.06. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F54 представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N30 5G представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V70 с Dimensity 810 и быстрой зарядкой 66 Вт представлен официально / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo V29 Lite со Snapdragon 695 и зарядкой 44 Вт / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетные смартфоны Nokia C110 и C300 представлены официально / MForum.ru

02.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y35+ 5G с чипсетом Dimensity 6020 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Vivo Y78 получила 6.78-дюймовый изогнутый дисплей и Snapdragon 695 / MForum.ru

01.06. [Новинки] Анонсы: Teclast T40S – планшет с 2К-дисплеем за 149 евро / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: