Развитие сетей: МегаФон расширил покрытие сети LTE на Сахалине

MForum.ru
28.07.2022,
Дополнительные базовые станции LTE МегаФон появились, в частности, в селе Мгачи Александровск-Сахалинского района и в городе Ноглики. В Ногликах было расширено покрытие LTE, выросла емкость сети. Этими преимуществами смогут воспользоваться 11 тысяч жителей, а также вахтовики, работающие на нефтегазовых и рыбоперерабатывающих предприятиях, расположенных в городе.
В поселке Мгачи на берегу Татарского пролива, где более чем 800 жителям поселка ранее была только голосовая связь, теперь появился и мобильный интернет.
В населенных пунктах островов Курильской гряды, в частности, на Итурупе и Шикотане, выросла скорость передачи данных в сети LTE.
В поселках Южно-Курильск, Малокурильское, Горячий ключ и в Курильске более 11 тысяч человек получили возможность пользования интернетом с более высокой средней скоростью доступа. Оператор повысил надежность работы сети за счет расширения полосы частот, используемой в диапазоне LTE 1800.
На 50% расширен частотный ресурс сети LTE в городах Южно-Сахалинск и Корсаков. За счет этого обеспечен рост пропускной способности сети и увеличена скорость мобильного интернета. Теперь более 235 тысяч жителей могут пользоваться этими возможностями.
«Каждый населенный пункт острова является для нас важной точкой на «цифровой» карте региона, – отмечает Юлия Иваницкая, директор МегаФона на Сахалине. – Почти во всех селах и посёлках Сахалина, помимо самих жителей, работают много вахтовиков: шахтеры, нефтяники, рыбопереработчики. Большинство из них, уезжая из родного города, нуждаются в надёжной и стабильной связи с родными и близкими. Благодаря постоянной модернизации сети местные жители и те, кто окажется здесь проездом, могут без проблем совершать и принимать видеозвонки, пользоваться мобильным интернетом даже в сильные снегопады или в сезон дождей, а при необходимости – вызвать экстренные службы».
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теги: телеком МегаФон развитие сетей Сахалин Сахалинская область
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