Кадры: МТС назначила директора филиала в Сахалинской области

08.12.2016, MForum.ru

Южно-Сахалинск, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о назначении директором филиала МТС в Сахалинской области Наталии Ящук.

В зону ответственности Наталии вошло общее руководство филиалом и реализация стратегии компании в регионе, дальнейшее развитие сетей мобильной связи МТС, вывод на рынок новых продуктов и услуг, развитие операторской розницы, повышение качества обслуживания клиентов, а также улучшение качества сети, в том числе для корпоративных клиентов компании.

«Сахалин – один из самых технически сложных дальневосточных регионов с точки зрения развития инфраструктуры и строительства сети в силу своего островного расположения и высокой сейсмической активности. Поэтому управление компанией в регионе требует особых навыков и профессионального опыта, а также знания специфики подобных территорий. За время работы на Камчатке Наталия Ящук зарекомендовала себя как грамотный руководитель и настоящий профессионал, способный успешно развивать мобильный бизнес компании с учетом непростых особенностей края. Уверен, что в новой должности, она не просто укрепит лидерские позиции филиала в регионе, но и продемонстрирует высокие результаты развития бизнеса», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МТС Михаил Чернышов.

Антон Марченко, ранее возглавлявший филиал МТС на Сахалине, перешел на позицию директора филиала МТС в Республике Башкортостан.

Биография Наталии Ящук

Наталия Ящук родилась в 1971 году. В 1993 году получила диплом Дальневосточного государственного университета, окончив Институт иностранных языков; в 2003 году получила дополнительное образование по специальности «Маркетинг» в Дальневосточном государственном университете. В 2007 году закончила обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, получив степень MBA по специальности «Маркетинг». В 1995-2004 гг. Наталия Ящук занимала различные должности в дальневосточных представительствах международных компаний. Карьеру в МТС Наталия Ящук начала в 2004 году с должности начальника отдела маркетинговых коммуникаций филиала МТС на Дальнем Востоке. С 2013 года до назначения директором филиала МТС на Сахалине занимала должность директора филиала компании в Камчатском крае.