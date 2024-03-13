Кадры: Андрей Белов - новый директор МТС в Нижегородской области

13.03.2024, MForum.ru

Задачи традиционные - внедрение новых продуктов и услуг экосистемы, способствующих повышению уровня цифровизации экономики региона. В плане сотовой связи Андрей Белов будет отвечать за расширение покрытия и улучшение качества сети, в том числе, в малых населенных пунктах Нижегородской области, масштабирование сети домашнего интернета и телевидения, продвижение экосистемы цифровых сервисов для жизни и бизнеса. Также в фокус внимания топ-менеджера войдут проекты, направленные на устранение цифрового неравенства, обеспечение туристической привлекательности региона и продвижение IoT-решений, помогающих вывести на качественно новый уровень работу нижегородских предприятий.



Андрей Белов, фото предоставлено пресс-службой МТС

«Нижегородская область – один из передовых и наиболее активно развивающихся регионов страны с развитым ИТ-сообществом и обладает богатым потенциалом для инвестиционной деятельности, и развития проектов в области искусственного интеллекта, интернета вещей и видеонаблюдения. Андрей отлично зарекомендовал себя в качестве руководителя филиала в ХМАО, в числе его успешных проектов - внедрение и масштабирование цифровых разработок МТС для повышения безопасности на производственных предприятиях Югры. Уверен, что благодаря накопленному опыту работы в отрасли цифровых технологий Андрей сможет решить поставленные перед ним задачи», - отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

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теги: МТС кадры Нижегородская область

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