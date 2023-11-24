Кадры: Алексей Катунин сменит Андрея Каменского на посту вице-президента МТС по финансам

MForum.ru
24.11.2023,
Алексей Катунин появился в МТС в 2009 году, в качестве студента 3-го курса МГУ, - он проходил стажировку в отделе финансового контроллинга. В 2012 году окончил магистратуру ВШЭ по специальности Экономика. В 2019 году прошел обучение в Бизнес-школе Сколково по программе развития лидерского потенциала. В 2022 году окончил Летнюю школу Гарвардского университета по программе "Стратегический менеджмент и лидерство". Сейчас продолжает обучаться менеджменту в Гарвардском университете.
В 2011 году Алексей Катунин стал ведущим экономистом отдела коммерческого контроллинга и прошел путь до директора департамента функционального контроллинга. С 2022 года занимал должность директора по контроллингу МТС. Отвечал за операционные финансы Группы МТС, включая финансовое планирование, бизнес-анализ, управление инвестиционным портфелем. Участвовал в запуске системы управления цифровыми продуктами и координации программы экстренных мер по борьбе с COVID 19.
«Мы благодарим Андрея Каменского, который покидает компанию, за вклад в развитие МТС. На протяжении пяти лет, занимая пост вице-президента по финансам, Андрей был глубоко вовлечен в вопросы финансового планирования, управления долговыми инструментами, дивидендной политики и другие стратегические вопросы бизнеса», – прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев. – «Уверен, что глубокая экспертиза Алексея Катунина, заступающего на должность вице-президента, даст возможность продолжить реализацию стратегии по повышению операционной эффективности и развитию бизнеса».
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: кадры МТС назначения
--
Публикации по теме:
23.10. [Новости компаний] Кадры: Евгений Черешнев и Валентина Нудьга назначены вице-президентами и членами правления МТС / MForum.ru
04.09. [Новости компаний] Кадры: Интересный ход на рынке рекрутинга - от МТС / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] Кадры: Антон Перцев заменил Михаила Русинова на позиции регионального директора в Чувашии / MForum.ru
24.07. [Новости компаний] Кадры: МТС назначила Леонида Довладбегяна гендиректором "МТС Умный дом" / MForum.ru
14.07. [Новости компаний] Социальная ответственность бизнеса. Кадры: МТС проведет всероссийскую олимпиаду по программированию / MForum.ru
24.11. [Новинки] Анонсы: Представлены ZTE Nubia Red Magic 9 Pro и Pro+ / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 11 Pro базируется на SD8+ Gen 1 и поддерживает зарядку 80 Вт / MForum.ru
23.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Oppo Reno 11 с чипсетом Dimensity 820 и камерой Sony LYT-600 / MForum.ru
22.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y12 с HD+ дисплеем, чипсетом Helio G85 и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
22.11. [Новинки] Слухи: Realme V50 и Realme V50s представят в декабре / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Honor 100 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Honor 100 и Honor 100 Pro представят 23 ноября / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13R Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru