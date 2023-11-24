Кадры: Алексей Катунин сменит Андрея Каменского на посту вице-президента МТС по финансам

24.11.2023, MForum.ru

Алексей Катунин появился в МТС в 2009 году, в качестве студента 3-го курса МГУ, - он проходил стажировку в отделе финансового контроллинга. В 2012 году окончил магистратуру ВШЭ по специальности Экономика. В 2019 году прошел обучение в Бизнес-школе Сколково по программе развития лидерского потенциала. В 2022 году окончил Летнюю школу Гарвардского университета по программе "Стратегический менеджмент и лидерство". Сейчас продолжает обучаться менеджменту в Гарвардском университете.

В 2011 году Алексей Катунин стал ведущим экономистом отдела коммерческого контроллинга и прошел путь до директора департамента функционального контроллинга. С 2022 года занимал должность директора по контроллингу МТС. Отвечал за операционные финансы Группы МТС, включая финансовое планирование, бизнес-анализ, управление инвестиционным портфелем. Участвовал в запуске системы управления цифровыми продуктами и координации программы экстренных мер по борьбе с COVID 19.

«Мы благодарим Андрея Каменского, который покидает компанию, за вклад в развитие МТС. На протяжении пяти лет, занимая пост вице-президента по финансам, Андрей был глубоко вовлечен в вопросы финансового планирования, управления долговыми инструментами, дивидендной политики и другие стратегические вопросы бизнеса», – прокомментировал президент МТС Вячеслав Николаев. – «Уверен, что глубокая экспертиза Алексея Катунина, заступающего на должность вице-президента, даст возможность продолжить реализацию стратегии по повышению операционной эффективности и развитию бизнеса».

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теги: кадры МТС назначения

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