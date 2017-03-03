Развитие сетей: "Ростелеком" на Камчатке подключил операторов сотовой связи к магистральной ВОЛС

MForum.ru

Развитие сетей: "Ростелеком" на Камчатке подключил операторов сотовой связи к магистральной ВОЛС

03.03.2017, MForum.ru

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Собственно, такая возможность появилась еще в октябре 2016 года, когда была запущена в коммерческую эксплуатацию подводная ВОЛС Сахалин-Магадан-Камчатка, которую для Ростелекома строила китайская Huawei. Прокладку кабеля выполняла Huawei Marine, дочерняя компания Huawei с использованием судна Cable Innovator. Общая протяженность подводной ВОЛС составила около 1700 км, максимальная пропускная способность - 8 Тбит/c.

Cable Innovator

Особых альтернатив у операторов сотовой связи нет, если не подключаться к оптике Ростелекома, остается только включение через спутники, а этот вариант дороже и хуже. 

Тем не менее, операторы работали на Камчатке и без оптики, МТС даже запустила LTE в Петропавловск-Камчатском еще в декабре 2015 года. Понятно, что высоких скоростей в отсутствии кабеля быть не могло. Как показывает практика, жителям вряд ли стоит рассчитывать на снижение расценок на мобильный интернет в связи с появлением ПВОЛС, в отсуствии конкуренции провайдеров магистральных подключений. В МТС уже сообщили, что подключение к магистральному каналу Ростелекома позволит компании повысить скорости предоставления услуги LTE вплоть до 100 Мбит/c (речь, понятно, о пиковых, а не о средних скоростях). Кроме того, оператор обещает втрое нарастить число базовых станций 4G/LTE на всей территории края. По заверениям компании, охват ее сети LTE уже состовляет 50% населения края.  

В пресс-релизе компании "Ростелеком" почему-то говорится о том, что на Камчатке на оптику "переведены" операторы "большой тройки". А что же Tele2, как-никак дочерняя компания "Ростелекома". Она ведь тоже активно работает на Каматском полуострове? Даже есть договоренность с ВымпелКом о совместном использовании пассивной и активной инфраструктуры на Камчатке.  У МегаФона тоже нет LTE на Камчатке, но он, судя по релизу Ростелекома, к оптике подключился. 

Ждем сообщений о запуске LTE в регионе теми, кто это еще не сделал, теперь для этого появилась техническая возможность. Речь идет о МегаФон, который не предоставляет услуги LTE на Камчатке и о Tele2. 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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