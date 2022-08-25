Развитие сетей: МегаФон подготовил сеть к туристическому сезону на Камчатке

MForum.ru
25.08.2022,
Оператор сообщает о расширении и модернизации сети в курортных поселках, известных термальными и минеральными источниками - Паратунка, Термальное, Малки.
Стабильное покрытие заявлено и в зонах популярных пешеходных и туристических маршрутов края, например, у подножия Авачинского вулкана, у Голубых озер, в районе незамерзающей Авачинской бухты.
На ряде объектов, например, у Вилючинского вулкана, в мини-долине гейзеров и на Мутновской геотермальной станции голосовую связь предоставляет только МегаФон.
«С каждым годом удивительная природа Камчатки привлекает все больше путешественников из различных регионов России. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь – ее важнейшая составляющая. Поэтому МегаФон продолжает расширять покрытие, увеличивать скорость интернета и внедрять новые технологии голоса в регионе, чтобы наши абоненты оставались на связи даже в отпуске, где бы они его не проводили – в горах, в дороге на вулканах или на spa-курорте», – комментирует Анна Белкина, директор Камчатского отделения МегаФона.
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теги: МегаФон развитие сетей Камчатская область Камчатка
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