Развитие сетей: МегаФон подготовил сеть к туристическому сезону на Камчатке

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Развитие сетей: МегаФон подготовил сеть к туристическому сезону на Камчатке

25.08.2022, MForum.ru

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Оператор сообщает о расширении и модернизации сети в курортных поселках, известных термальными и минеральными источниками - Паратунка, Термальное, Малки.

 

 

Стабильное покрытие заявлено и в зонах популярных пешеходных и туристических маршрутов края, например, у подножия Авачинского вулкана, у Голубых озер, в районе незамерзающей Авачинской бухты.

На ряде объектов, например, у Вилючинского вулкана, в мини-долине гейзеров и на Мутновской геотермальной станции голосовую связь предоставляет только МегаФон.

«С каждым годом удивительная природа Камчатки привлекает все больше путешественников из различных регионов России. Значимую роль в этом играет развитие туристической инфраструктуры, а качественная мобильная связь – ее важнейшая составляющая. Поэтому МегаФон продолжает расширять покрытие, увеличивать скорость интернета и внедрять новые технологии голоса в регионе, чтобы наши абоненты оставались на связи даже в отпуске, где бы они его не проводили – в горах, в дороге на вулканах или на spa-курорте», – комментирует Анна Белкина, директор Камчатского отделения МегаФона.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Камчатская область Камчатка

© Алексей Бойко, MForum.ru

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