Кадры: Мария Занько возглавила Алтайское отделение МегаФон

23.03.2022, MForum.ru

В должности директора Алтайского отделения оператора "МегаФон" Мария Занько будет отвечать за развитие компании в Алтайском крае и в Республике Алтай. До последнего времени Мария Занько работала на руководящих позициях в телеком-компаниях "большой четверки", а также возглавляла региональное отделение банка на Камчатке.

Мария Занько, фото пресс-службы МегаФон

«В Алтайском крае и Республике Алтай сосредоточены крупнейшие аграрные предприятия и уникальные рекреационные зоны, ежегодно привлекающие сотни тысяч туристов со всей России. При этом отличительными особенностями территории является сложный ландшафт и труднодоступность многих населенных пунктов, поэтому для развития инфраструктуры МегаФона на Алтае будет полезен опыт Марии, приобретенный в непростых географических и климатических условиях Камчатки. Ее компетенции в региональном управлении и высокий профессионализм позволят укрепить позиции компании и на массовом рынке, и в корпоративном сегменте», – комментирует Анастасия Спешилова, директор по региональному развитию МегаФона в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Алтай – настоящая жемчужина нашей страны, я вижу в нем огромный экономический, социальный, туристический и культурный потенциал и считаю, что именно цифровизация может дать большой стимул для развития этих регионов. Поэтому своей основной задачей считаю внедрение на территории передовых сервисов и решений на основе интернета вещей, облачных технологий и анализа Big Data, которые помогут оптимизировать процессы и более эффективно решать задачи наших бизнес-партнеров и государственных заказчиков. Также среди приоритетов – рост качества связи, скорости мобильного интернета и совершенствование сервиса для всех наших абонентов», – говорит Мария Занько, директор Алтайского отделения МегаФона.

Мария Занько окончила Российский государственный университет туризма и сервиса по специальности «юриспруденция». Карьеру в сфере телекоммуникаций начала в 2012 году.

пресс-релиз МегаФон

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