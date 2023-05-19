Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием 4G месторождение на Камчатке - Агинское

19.05.2023, MForum.ru

Агинское золоторудное месторождение расположено в Быстринском районе. Ближайшие населенные пункты - поселок Эссо в 90 км к северо-востоку и село Мильково - в 95 км к юго-востоку. На Агинской золотоизвлекательной фабрике перерабатывают руду, добытую на Бараньевском месторождении. Услуги сотовой связи на Агинском были доступны, но базовая станция была подключена через спутник, так что о широкополосном доступе говорить не приходилось.

МегаФон объявляет о запуске 4G/LTE на территории месторождения, для чего базовую станцию переподключили к наземному каналу. Задействованы частот 900 МГц и 1800 МГц. Услугами смогут воспользоваться свыше 250 сотрудников предприятия, кроме того, к сети связи подключат датчики, позволяющие вести мониторинг производства.

В прошлом году интернет появился на двух рудниках края – Бараньевском и Аметистовом, а в этом мы запустили сеть 4G на Агинском месторождении», – комментирует Александр Гончаров, технический директор Камчатского отделения МегаФона.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатская область

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