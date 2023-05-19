Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием 4G месторождение на Камчатке - Агинское

MForum.ru
19.05.2023,
Агинское золоторудное месторождение расположено в Быстринском районе. Ближайшие населенные пункты - поселок Эссо в 90 км к северо-востоку и село Мильково - в 95 км к юго-востоку. На Агинской золотоизвлекательной фабрике перерабатывают руду, добытую на Бараньевском месторождении. Услуги сотовой связи на Агинском были доступны, но базовая станция была подключена через спутник, так что о широкополосном доступе говорить не приходилось.
МегаФон объявляет о запуске 4G/LTE на территории месторождения, для чего базовую станцию переподключили к наземному каналу. Задействованы частот 900 МГц и 1800 МГц. Услугами смогут воспользоваться свыше 250 сотрудников предприятия, кроме того, к сети связи подключат датчики, позволяющие вести мониторинг производства.
В прошлом году интернет появился на двух рудниках края – Бараньевском и Аметистовом, а в этом мы запустили сеть 4G на Агинском месторождении», – комментирует Александр Гончаров, технический директор Камчатского отделения МегаФона.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатская область
--
Публикации по теме:
28.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть на Камчатке - Устьевое / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развернул сеть 4G на территории двух месторождений на Камчатке / MForum.ru
25.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подготовил сеть к туристическому сезону на Камчатке / MForum.ru
23.08. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн расширил спутниковый канал для обеспечения голосовой связи в прибрежных районах Камчатки / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Развитие сетей: "Ростелеком" на Камчатке подключил операторов сотовой связи к магистральной ВОЛС / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru
18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 Fold получит 7,3-дюймовый дисплей / MForum.ru
12.05. [ПО] Анонсы: Представлена Wear OS 4 с большим число приложений и облачным резервным копированием / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78 c Dimensity 7020 SoC, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Realme 11 Pro+ дебютировал с 200 Мп камерой и зарядкой 100 Вт / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 V — самый легкий телефон емкостью 5000 мАч с большим датчиком камеры / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Sony Xperia 1 V с многослойной матрицей Exmor T и 4K OLED-дисплеем / MForum.ru
10.05. [Новинки] Компоненты: Представлен 6 нм чипсет UNISOC T750 5G / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: В Японии представлены Sharp Aquos R8 и R8 Pro / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны серии Camon 20 / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Camon 20 Premier с Dimensity 8050 и 108 Мп камерой / MForum.ru
08.05. [Новинки] Слухи: HTC U23 Pro 5G замечен на живых фото / MForum.ru