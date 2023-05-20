Антифрод: VAF Incassator защитит кассу

MForum.ru
20.05.2023,
ВымпелКом сообщает о разработке антифрод-решения под названием VAF Incassator (VAF от Voice AntiFrod - голосовой антифрод). Основанное на собственной антифрод-платформе оператора решение обрабатывает до 5 тысяч входящих запросов в секунду, затрачивая на проверку каждого менее 50 мс. Адресовано оно сотрудникам банков.
Зачем оно нужно?
Есть категории банковских работников, атака на которых методами социальной инженерии может приводить к неприятным для них и для банка последствиям. Простейший способ защиты от таких атак - не пропускать направленные к ним вызовы, если они выглядят подозрительно. Антифродовая платформа ВымпелКом, по данным оператора, выявляет до 99% фрода, что очень и очень неплохо. Есть, правда, некоторая вероятность того, что вместе с фрод-вызовами, будут отклонены отдельные звонки не из этой категории - полностью идеальная фильтрация пока невозможно и иногда лучше перебдеть, чем недобдеть.
Для работников, например, работающих с наличностью, где высок риск ошибок или неправомерных действий, использование такой системы является желательным, несмотря на возможные потери отдельных вызовов.
Как работает система?
Заказчик самостоятельно выбирает среди сотрудников «группы риска», которые планирует защищать. Их номера будут подключены через антифрод-платформу. С этого момента, до того, как абонент получит вызов, он попадет на платформу, которая проверит - из какого источника он исходит, соответствует ли звонок параметрам, которые система постоянно рассчитывает. Платформа принимает решение - разрешить или отклонить соединение.
Антифрод-решение ВымпелКом уже запущено в одном из крупнейших российских банков, название которого оператор не сообщает. По отзывам сотрудников банка, которые были включены в «группу риска» и работали через платформу, с момента ее запуска в ноябре 2022 года к ним не поступил ни один нежелательный звонок - хороший результат, который возможно захотят получить и в других банках.
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теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатская область
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