Развитие сетей: МегаФон на Камчатке - оператор провел модернизацию сети в Вилючинске и в поселке Рыбачий

MForum.ru
25.09.2024,
МегаФон сообщает о модернизации сети в закрытом городе моряков-подводников Вилючинске и в поселке Рыбачьем, который считается микрорайоном Вилючинска. Проведено обновление части оборудования на существующих телеком-объектах. Это позволило сделать покрытие 4G/LTE в городе более стабильным на территории всего города.
Улучшение пользовательского опыта могут ощутить более 20 тысяч жителей закрытого города. Пользователям доступна средняя интернет-скорость до 60 Мбит/с. Этим летом абоненты МегаФон в Вилючинске увеличили объем передачи данных на 84% год к году, голосовой трафик также вырос — на разговоры по мобильному телефону вилючинцы стали тратить почти на четверть больше времени.
«Мы улучшаем покрытие 4G, чтобы каждый абонент мог воспользоваться электронными сервисами и в любой момент связаться с родными и близкими. Обновление оборудования дает возможность повысить эффективность существующей инфраструктуры. Благодаря планомерной работе наших технических специалистов жители региона могут почувствовать улучшенное качество мобильной связи», — рассказала директор МегаФона в Камчатской области Людмила Калашникова.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатская область
--
Публикации по теме:
17.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон на Камчатке - в поселке Тигиль базовую станцию переключили на оптику / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Антифрод: VAF Incassator защитит кассу / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием 4G месторождение на Камчатке - Агинское / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон продолжает развитие сети на Камчатке / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть на Камчатке - Устьевое / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Watch 5 Lite с экраном AMOLED, вызовами по Bluetooth и GPS / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo V40e с изогнутым дисплеем представлен официально / MForum.ru
24.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты почти все подробности об iQOO 13 / MForum.ru
24.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 Pro со 108 Мп камерой и AI представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30 с 64 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Слухи: iQOO Z9 Turbo+ получил 3 цветовых варианта / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 12 X с экраном PaperMatte доступен на мировом рынке / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Pro 12.2 представлен для глобального рынка / MForumr.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Vivo выпустила еще один V40 Lite / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ представят на следующей неделе / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 40 5G со 108 Мп камерой представлен на индийском рынке / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo V40e / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze 3 5G с Dimensity 6300 представлен официально / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Vivo T3 Ultra дебютирует с Dimensity 9200+ и тонким дизайном / MForum.ru
16.09. [Новинки] Слухи: Infinix Zero Flip замечен на тизерах / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M05 представлен официально / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 6 Neo 5G представлен официально / MForum.ru
12.09. [Новинки] Анонсы: Утечка рендеров Samsung Galaxy M55s 5G демонстрирует уникальный дизайн / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Умные часы Honor Watch 5 представлены официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 30C представлен официально / MForum.ru