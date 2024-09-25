Развитие сетей: МегаФон на Камчатке - оператор провел модернизацию сети в Вилючинске и в поселке Рыбачий

25.09.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о модернизации сети в закрытом городе моряков-подводников Вилючинске и в поселке Рыбачьем, который считается микрорайоном Вилючинска. Проведено обновление части оборудования на существующих телеком-объектах. Это позволило сделать покрытие 4G/LTE в городе более стабильным на территории всего города.

Улучшение пользовательского опыта могут ощутить более 20 тысяч жителей закрытого города. Пользователям доступна средняя интернет-скорость до 60 Мбит/с. Этим летом абоненты МегаФон в Вилючинске увеличили объем передачи данных на 84% год к году, голосовой трафик также вырос — на разговоры по мобильному телефону вилючинцы стали тратить почти на четверть больше времени.

«Мы улучшаем покрытие 4G, чтобы каждый абонент мог воспользоваться электронными сервисами и в любой момент связаться с родными и близкими. Обновление оборудования дает возможность повысить эффективность существующей инфраструктуры. Благодаря планомерной работе наших технических специалистов жители региона могут почувствовать улучшенное качество мобильной связи», — рассказала директор МегаФона в Камчатской области Людмила Калашникова.

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теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатская область

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