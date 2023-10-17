Развитие сетей: МегаФон на Камчатке - в поселке Тигиль базовую станцию переключили на оптику

MForum.ru
17.10.2023,
До сих пор в этом северном поселке оборудование МегаФон было подключено через спутниковый канал, что ограничивало его пропускную способность. Теперь появилась возможность подключиться к ВОЛС, построенной в рамках регионального проекта "Интернет на север".
Средняя скорость подключения для пользователей выросла более, чем в 10 раз. Кроме того, выросла надежность и стабильность работы услуги, поскольку спутниковый канал зачастую деградирует во время снежных циклонов и порывистого ветра.
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теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатская область
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