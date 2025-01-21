Развитие сетей: МегаФон в Камчатском крае - запущена сеть LTE/4G в корякском поселке Палана

21.01.2025, MForum.ru

Специалисты МегаФон обеспечили покрытие поселка Палана в Корякском округе с использованием базовой станции LTE. Средняя скорость мобильного интернета достигает по данным оператора 40 Мбит/с. Специалисты оператора модернизировали до 4G существующий сайт - подключили его к ВОЛС, задействовали нескольких диапазонах частот.

Население поселка Палана - около 2.5 тысяч жителей, среди них - коренные народы, включая коряков, ительменов и эвенков.

«В Палане мы впервые запустили мобильную связь четвертого поколения, ранее здесь были доступны только голосовые звонки через спутниковые каналы. После обновления телеком-инфраструктуры абоненты могут пользоваться мобильным интернетом, им стали доступны те же цифровые сервисы, что и жителям больших городов. Качественная мобильная связь для удаленного поселения имеет важное значение, открывает для местных жителей широкие цифровые возможности», — рассказала директор МегаФона в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатская область

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