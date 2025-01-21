Развитие сетей: МегаФон в Камчатском крае - запущена сеть LTE/4G в корякском поселке Палана

MForum.ru
21.01.2025,
Специалисты МегаФон обеспечили покрытие поселка Палана в Корякском округе с использованием базовой станции LTE. Средняя скорость мобильного интернета достигает по данным оператора 40 Мбит/с. Специалисты оператора модернизировали до 4G существующий сайт - подключили его к ВОЛС, задействовали нескольких диапазонах частот.
Население поселка Палана - около 2.5 тысяч жителей, среди них - коренные народы, включая коряков, ительменов и эвенков.
«В Палане мы впервые запустили мобильную связь четвертого поколения, ранее здесь были доступны только голосовые звонки через спутниковые каналы. После обновления телеком-инфраструктуры абоненты могут пользоваться мобильным интернетом, им стали доступны те же цифровые сервисы, что и жителям больших городов. Качественная мобильная связь для удаленного поселения имеет важное значение, открывает для местных жителей широкие цифровые возможности», — рассказала директор МегаФона в Камчатском крае Людмила Калашникова.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатская область
--
Публикации по теме:
25.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон на Камчатке - оператор провел модернизацию сети в Вилючинске и в поселке Рыбачий / MForum.ru
17.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон на Камчатке - в поселке Тигиль базовую станцию переключили на оптику / MForum.ru
20.05. [Новости компаний] Антифрод: VAF Incassator защитит кассу / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием 4G месторождение на Камчатке - Агинское / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон продолжает развитие сети на Камчатке / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 Ultra может получить 200 Мп сенсор / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a работает над оптимизацией стоимости Google Pixel 10a / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: iQOO Neo10R для индийского рынка представят в феврале / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты европейские цены смартфонов Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Realme P3 будет доступен в трех комбинациях памяти и трех цветах / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о чипсетах будущих планшетов Samsung / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Nubia Flip 2 с 6,9-дюймовым дисплеем появился в Японии / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Motorola представила Moto G Power 2025 и Moto G 2025 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над 4G-версией Realme 14x / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 9 представлен официально / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 4 Pro будет основан на Snapdragon 8s Elite / MFiorum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: В сети появились рендеры смартфонов семейства Samsung Galaxy S25 / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: TCL представила технологию Nxtpaper 4.0 в новом планшете Nxtpaper 11 Plus / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Realme 14 Pro+ анонсирован в Китае / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S25 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экране и чипсете Redmi K80 Ultra / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Tab (2025) получил Snapdragon 8 Gen 3 и цену в $500 / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Nubia Music 2 с 95 дБ динамиками, Unisoc T7200 и 50 Мп камерой / MForum.ru