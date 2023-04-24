Развитие сетей: МегаФон продолжает развитие сети на Камчатке

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон продолжает развитие сети на Камчатке

24.04.2023, MForum.ru

Оператор сообщает об установке новых базовых станций 4G/LTE в районе садовых участков микрорайона Мутной и в районе Садового кольца в Елизовском районе Камчатки. Это заметно улучшило качество покрытия сети LTE оператора, изменения могут почувствовать примерно на территории 35 СНТ, - обещает МегаФон.

 

 

Кроме установки новых базовых станций оператор добавил дополнительный слой LTE. В пресс-релизе оператора не расшифровывается о каких конкретно частотах идет речь, можно предположить, что задействована полоса в диапазоне ниже 1 ГГц. Как правило, задействование такого диапазона действительно увеличивает охват территории услугой LTE, а также улучшает качество сигнала сети сотовой связи в помещениях. 

«В последние годы популярность загородного досуга выросла в разы и все больше жителей крупных городов стремятся проводить все выходные дни на своих участках. Поэтому МегаФон активно развивает сеть в дачном поясе региона. Теперь наши абоненты, находясь на своих сотках смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, делиться урожаем в соцсетях, а при необходимости вызвать помощь», – отмечает технический директор Камчатского отделения МегаФона Александр Гончаров.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей МегаФон Камчатская область

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

28.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон развивает сеть на Камчатке - Устьевое / MForum.ru

25.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон подготовил сеть к туристическому сезону на Камчатке / MForum.ru

23.03. [Новости компаний]  Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru

26.02. [Новости компаний] Контракты вендоров и операторов сотовой связи в России по регионам / MForum.ru

27.11. [Новости компаний]  VoLTE в России / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=0 ms, find=4 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:14 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011)
[Облачные услуги. #CloudMTS. МТС] Провайдер #CloudMTS запустил облачный сервис для совместной работы на основе решений «МойОфис» 24 апреля 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ...
Вчера 11:26 ABloud Тема: Камчатский край (04.12.2007)
[Развитие сетей. Камчатский край. МегаФон] Новые соты покрыли дачные сотки на Камчатке 24 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Скоростной интернет 4G и качественная голосовая связь ...
21.04.2023 14:24 ABloud Тема: Московская область (23.08.2014)
[Развитие сетей. Московская область. МегаФон] МегаФон модернизировал сеть в Мытищах 21 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон завершил проект по улучшению качества связи в ...
21.04.2023 11:10 ABloud Тема: Брянская область (04.12.2007)
[Кадры. Брянская область. МТС] В Брянской области МТС прокачала скорость мобильного интернета для 150 тысяч человек 21 апреля 2023 г. Брянск, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: ...
20.04.2023 19:41 ABloud Тема: Калининградская область (04.12.2007)
[Развитие сетей. Калининградская область. МегаФон] МегаФон: в новых жилых массивах Калининграда улучшился мобильный интернет 20 апреля 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. МегаФон построил ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

24.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X50i с дисплеем 90 Гц и Dimensity 6020 / MForum.ru

21.04. [Новинки] Анонсы: Флагманский планшет Vivo Pad2 представлен официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro представлены официально / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 Lite – чипсет Unisoc T616 и сдвоенная 50 Мп камера / MForum.ru

20.04. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A24 представлен официально / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Band 8 представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 8 представлен официально / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro / MForum.ru

17.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье / MForum,.ru

14.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite / MForum.ru

14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru

13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru

11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru

11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: