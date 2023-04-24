Развитие сетей: МегаФон продолжает развитие сети на Камчатке

MForum.ru
24.04.2023,
Оператор сообщает об установке новых базовых станций 4G/LTE в районе садовых участков микрорайона Мутной и в районе Садового кольца в Елизовском районе Камчатки. Это заметно улучшило качество покрытия сети LTE оператора, изменения могут почувствовать примерно на территории 35 СНТ, - обещает МегаФон.
Кроме установки новых базовых станций оператор добавил дополнительный слой LTE. В пресс-релизе оператора не расшифровывается о каких конкретно частотах идет речь, можно предположить, что задействована полоса в диапазоне ниже 1 ГГц. Как правило, задействование такого диапазона действительно увеличивает охват территории услугой LTE, а также улучшает качество сигнала сети сотовой связи в помещениях.
«В последние годы популярность загородного досуга выросла в разы и все больше жителей крупных городов стремятся проводить все выходные дни на своих участках. Поэтому МегаФон активно развивает сеть в дачном поясе региона. Теперь наши абоненты, находясь на своих сотках смогут слушать музыку и просматривать видео онлайн, общаться с близкими в мессенджерах, делиться урожаем в соцсетях, а при необходимости вызвать помощь», – отмечает технический директор Камчатского отделения МегаФона Александр Гончаров.
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теги: развитие сетей МегаФон Камчатская область
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