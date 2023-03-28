Развитие сетей: МегаФон развивает сеть на Камчатке - Устьевое

28.03.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске базовой станции в Устьевом, "сельском поселении" Соболевского района Камчатского края, где живет 360 человек в месте впадения реки Воровская в Охотское море. В советское время "градообразующим предприятием" здесь был рыбозавод, и сейчас жители живут по большей части рыболовством.

До Петропавловск-Камчатского по автодорогам более 400 км, территория вокруг изрезана реками и лиманами. Благодаря усилиям МегаФона жители Устьевого получили возможность доступа к интернету и телефонной сети через сеть LTE, в частности, обеспечена поддержка VoLTE.

«Устьевое относится к труднодоступным и отдаленным поселениям Камчатского края. Это суровая местность с холодным морским климатом, частыми и сильными ветрами, туманами, дождями, нередки циклоны со штормами и метелями. Организовать качественное покрытие мобильной сети в таких условиях непросто, но очень важно – голосовая связь и интернет здесь нужны не только для комфортной жизни, но и для безопасности сельчан. Теперь наши абоненты смогут при необходимости вызвать помощь, следить за прогнозом погоды в режиме онлайн, получать срочные уведомления о режимах ЧС, а также оставаться на связи с родными и близкими», — комментирует технический директор МегаФона в Камчатском крае Александр Гончаров.

пресс-релиз Мегафон

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теги: развитие сетей Камчатка Камчатская область МегаФон

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