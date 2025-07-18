Развитие сетей: МегаФон в Камчатском крае - 4G оператора появилось в Тымлате

MForum.ru
18.07.2025,
Жители камчатского села Тымлат получили доступ к сети 4G/LTE в ходе проведенной МегаФоном модернизации телеком-оборудования. До сих пор абонентам оператора в Тымлате были доступны только голосовые вызовы в сети 2G через спутниковый канал. Специалисты обновили оборудование и подключили БС к волоконно-оптической линии связи. Включена поддержка VoLTE.
Скорость передачи данных в Тымлате теперь - около 70 Мбит/с.
«Запуск 4G для наших абонентов в отдаленном селе расширяет их цифровые возможности. Для труднодоступных территорий Камчатки стабильная связь — важное условие комфортного проживания», — отметила директор МегаФона в Камчатском крае Людмила Калашникова.
Село Тымлат расположено в северной части полуострова Камчатка на берегу Берингова моря. Большая часть местных жителей работает на рыбокомбинате, одном из крупнейших в регионе. В поселении проживает около 500 человек.
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теги: Камчатский край МегаФон развитие сетей
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