Развитие сетей: МегаФон развернул сеть 4G на территории двух месторождений на Камчатке

MForum.ru
19.12.2022,
МегаФон модернизировал телеком-оборудование и развернул сеть 4G/LTE на территории Бараньевского золотосеребряного месторождения и золоторудного месторождения Аметистовое, которое входит в состав Highland Gold. Благодаря этому, свыше 1000 сотрудников-вахтовиков на месторождениях Камчатского края, смогут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом оператора. Кроме того, новые фрагменты сети будут использоваться для мониторинга производства рудников.
Для развертывания сетей LTE использованы частоты 900 МГц и 1800 МГц.
«Оба рудника находятся в районах северной мерзлоты, в более чем 250 км от Петропавловска-Камчатского. Логистика, реализация и поддержка должного качества сети для клиента – очень непростые задачи в данных условиях. Но мы понимаем, что наши спутниковые базовые станции позволяют сотрудникам золотодобывающих предприятий оставаться на связи с близкими во время вахты. В этом году при помощи и поддержке руководства рудников мы модернизировали оборудование до уровня 4G, часть перевели на наземные каналы связи, чтобы людям были доступны все современные сервисы. Теперь наша модернизированная сеть может стать надежной платформой для дальнейшей цифровизации крупнейших в регионе золотодобывающих предприятий», – комментирует Анна Белкина, директор Камчатского отделения МегаФона.
Как сообщает МегаФон, ежедневно на базовые станции на рудниках приходится более 140 ГБ интернета и 82 часа голосовых вызовов, в среднем на абонента приходится до 4 звонков в день.
«Мы привыкли к тому, что интернет и сотовая связь сопровождают нас повсеместно, помогая решать повседневные задачи и разнообразить досуг. Уезжая на вахту, наши сотрудники меняют привычную обстановку, расстаются с семьей, поэтому для более комфортного пребывания и работы мы решили организовать быструю передачу данных на рудниках. Инженеры МегаФона оперативно провели все необходимые работы, и сейчас любой желающий может позвонить домой по видеосвязи, послушать музыку онлайн, выйти в соцсети или скачать фильм, что, безусловно, положительно сказывается на микроклимате в коллективе», – отметил представитель Highland Gold, генеральный директор группы компаний «Золото Камчатки» Алексей Войтов.
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теги: МегаФон развитие сетей Камчатка Камчатский край
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