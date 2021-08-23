Развитие сетей: Билайн расширил спутниковый канал для обеспечения голосовой связи в прибрежных районах Камчатки

MForum.ru
23.08.2021,
Как сообщает Вымпелком, в среднем в 1.5 - 2 раза расширена пропускная способность спутникового канала, который обеспечивает связь абонентов Билайн в таких населенных пунктах Камчатского края, как Ивашка, Тымлат, Пахачи и Манилы. Оператор заявляет, что теперь вдвое больше абонентов могут одновременно совершать голосовой вызов. Следующие в очереди на расширение спутникового канала - Апука и Ильпырское.
На перечисленных территориях до сих пор доступна только голосовая связь. Особенность территорий - ярко выраженная сезонная миграция населения, в высокий рыболовный сезон число жителей вырастает в несколько раз - до тысячи человек. До расширения канала абоненты Билайн подчас сталкивались с ситуацией невозможности совершить звонок, т.к. число одновременно говорящих абонентов было таким, что спутниковый транспортный канал оказывался полностью занят. Теперь такие ситуации будут возникать реже.
Кроме того, Билайн запустил поддержку 4G/LTE в селе Соболево и пос. Устьевое на западном побережье Камчатки на берегу Охотского моря. Оператор не называет средней скорости, доступной абонентам, но заявляет о возможностях проведения видеовызовов и видеоконференций.
В 2021 году ВымпелКом и правительство Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона, включая развитие сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, увеличение доступности сетей LTE / LTE-A для повышения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи и доступа к услугам сети передачи данных на территории Камчатки.
Особенность Камчатского края - низкая плотность населения, в среднем - ниже 1 человека на 1 кв.км. Другая существенная особенность - неразвитость фиксированных наземных каналов связи. До последнего времени на Камчатке было сложно развивать связь в диапазоне b7. В итоге операторы чаще задействовали под LTE частоты band 3, нежели band 7. Только МТС использует также диапазон band 38.
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теги: Камчатка Камчатский край развитие сетей Билайн Вымпелком телеком
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