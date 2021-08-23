Развитие сетей: Билайн расширил спутниковый канал для обеспечения голосовой связи в прибрежных районах Камчатки

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн расширил спутниковый канал для обеспечения голосовой связи в прибрежных районах Камчатки

23.08.2021, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Как сообщает Вымпелком, в среднем в 1.5 - 2 раза расширена пропускная способность спутникового канала, который обеспечивает связь абонентов Билайн в таких населенных пунктах Камчатского края, как Ивашка, Тымлат, Пахачи и Манилы. Оператор заявляет, что теперь вдвое больше абонентов могут одновременно совершать голосовой вызов. Следующие в очереди на расширение спутникового канала - Апука и Ильпырское.

Билайн

 

На перечисленных территориях до сих пор доступна только голосовая связь. Особенность территорий - ярко выраженная сезонная миграция населения, в высокий рыболовный сезон число жителей вырастает в несколько раз - до тысячи человек. До расширения канала абоненты Билайн подчас сталкивались с ситуацией невозможности совершить звонок, т.к. число одновременно говорящих абонентов было таким, что спутниковый транспортный канал оказывался полностью занят. Теперь такие ситуации будут возникать реже.

Кроме того, Билайн запустил поддержку 4G/LTE в селе Соболево и пос. Устьевое на западном побережье Камчатки на берегу Охотского моря. Оператор не называет средней скорости, доступной абонентам, но заявляет о возможностях проведения видеовызовов и видеоконференций.

В 2021 году ВымпелКом и правительство Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве с целью развития цифровой экономики на территории региона, включая развитие сетей подвижной радиотелефонной связи стандартов GSM, UMTS, LTE, увеличение доступности сетей LTE / LTE-A для повышения доступности услуг подвижной радиотелефонной связи и доступа к услугам сети передачи данных на территории Камчатки.

Особенность Камчатского края - низкая плотность населения, в среднем - ниже 1 человека на 1 кв.км. Другая существенная особенность - неразвитость фиксированных наземных каналов связи. До последнего времени на Камчатке было сложно развивать связь в диапазоне b7. В итоге операторы чаще задействовали под LTE частоты band 3, нежели band 7. Только МТС использует также диапазон band 38.

 

Частоты LTE в Камчатском крае

 

Подробнее о телекоме на Камчатке

--

теги: Камчатка Камчатский край развитие сетей Билайн Вымпелком телеком

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

15.11. [Новости компаний] Телеком: Кадры: Александр Тепляков - новый региональный директор Билайн в Южном регионе / MForum.ru

03.03. [Новости компаний]  Развитие сетей: "Ростелеком" на Камчатке подключил операторов сотовой связи к магистральной ВОЛС / MForum.ru

28.06. [Краткие новости] Итоги: Tele2 отмечает рост интернет-трафика в сети в Камчатском крае / MForum.ru

08.06. [Краткие новости] Камчатка: Tele2 начинает работу в поселках Ключи, Соболево, Сокоч, Усть-Камчатск и Эссо / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 4 ms, lookup=1 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 17:38 Jamie Luke Тема: Apple iPhone 5S
Its very nice handset.Very easy to use. why is hipaa important
Вчера 14:09 magajan Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 41 42 43 44 45)
дайте код, пожалуйста! кот на ID: 232x-2ABGRU2 IMEI: 86063002624355 Спасибо заранее!
Вчера 13:30 ABloud Тема: Экспресс-АМ5 (28.12.2013)
Спутник "Экспресс-АМ5" задействовали в восстановлении связи и интернета в пострадавших от пожара районах Якутии. Активное использование мощностей спутника позволило уменьшить перерывы в оказании ...
21.08.2021 22:49 Joleen Тема: Перенос файлов с galaxy s20+ на компьютер
Помогите! Нигде не могу найти информацию, как просто скинуть фото с телефона на ноутбук. У телефона оригинальный кабель type-C - type-C, на ноуте есть разъём type-C. Но когда провод подсоединяешь, ...
19.08.2021 15:53 sterry Тема: Приложение
Буду очень благодарен.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

23.08. [Новинки] Слухи: Realme готовит бюджетный смартфон с больший объемом памяти / MForum.ru

20.08. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Vivo Y21 появился на индийском рынке / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Игровые смартфоны iQOO 8 и iQOO 8 Pro представлены официально / MForum.ru

19.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 10 с 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A52s представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5a представлен официально / MForum.ru

18.08. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi Watch 2 на новейшем чипсете готовятся к анонсу / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон Cubot KingKong 7 представлен официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 20 Fusion c Dimensity 800U представлен в Индии / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 5S и 5S Pro представлены официально / MForum.ru

17.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 6310 доступен в России / MForum.ru

16.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A16s получил чипсет Helio G35, 6.52" дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor V7 Pro – первый планшет на MediaTek Kompanio 1300T / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor X20 на Dimensity 900 представлен официально / MForum.ru

13.08. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+ представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Наушники Samsung Galaxy Buds 2 представлены официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Watch 4 – теперь на Wear OS / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 3 представлен официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 3 – новое поколение складного смартфона Samsung / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 8 появился в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: