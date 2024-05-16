Искусственный интеллект: ИИ выбрал номинантов в области ИИ в России

16.05.2024, MForum.ru

Вчера Билайн Big Data & AI и Brand Analytics представили составленный нейросетью рейтинг компаний, институтов и регионов, занимающихся тематикой ИИ в России.

Как рассказали в компании, нейросеть обучили на данных из открытых источников - основой датасета стали новости в СМИ и Telegram-каналах за 2023 год, всего более 7 млрд публичных русскоязычных сообщений в Telegram и более 130 млн публикаций в СМИ. Примерно 2 млн сообщений затрагивали тематику ИИ. После удаления идентичных и похожих, осталось почти 823 тысячи новостей за 2023 год по тематике ИИ.

Посмотреть запись церемонии награждения можно здесь:

Всего было 12 номинаций.

1. Инвестиционная открытость - Сбер

Оценивалась информация об инвестициях в технологии ИИ, а также информация о заработке компаний от внедрения и продажи решений на основе ИИ

2. Вклад в развитие ИИ в России - Сколково

Оценивалась информация об организации и участии компаний в исследованиях и технологических партнерствах, получении и реализации грантов, сферах деятельности, в которых реализуются проекты.

3. Вклад региона в развитие ИИ - Москва и специальный приз - Камчатский край

Оценивалась информация о деятельности субъектов РФ в социальной сфере, вкладе в развитие технологий и обучение кадров по теме ИИ, а также освещение своей деятельности в СМИ.

4. Социальный ИИ - VK

Оценивалась информация о решениях для медицины, экологии, вкладе в развитие инклюзивных технологий, применении ИИ для помощи обществу в широком смысле.

5. Вклад в подготовку кадров - Яндекс

Оценивалась информация про обучающие курсы, проводимые организацией или с участием ее сотрудников, инициативы по курированию соревнований, участие в конкурсах, а также проведенные мероприятия по теме ИИ.

6. Присутствие в инфополе - Сбер

Оценивались упоминания организаций в контексте работы с искусственным интеллектом, победы в рейтингах и премиях, комментарии сотрудников компании в СМИ и Telegram

7. СМИ. Освещение темы ИИ - ТАСС

Оценивалось количество публикаций по теме ИИ и больших данных, а также сумма цитирования найденных публикаций

8. Профильные ТГ-каналы. Освещение темы ИИ - Эксплойт

Оценивался количественный показатель аудитории канала и сумма просмотров постов по теме ИИ и больших данных

Были также "индустриальные" номинации

9. Промышленность. Вклад в развитие ИИ - Росатом

10. Ритейл. Вклад в развитие ИИ - Ozon

11. Банки. Вклад в развитие ИИ - Сбер

12. ВУЗы. Вклад в развитие ИИ - НИУ ВШЭ

Подробно со всеми номинациями и представленными в них компаниями можно ознакомиться на сайте проекта https://beelinenow.ru/ratingai/2023/ . Там же можно изучить методику обучения алгоритма ИИ, который впоследствии собрал данный рейтинг. Публикация рейтинга не преследует какие-либо коммерческие цели и не направлена на продвижение каких-либо компаний, услуг или регионов.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

«В прошлом году наша команда Big Data & AI соединила интеллект машины и человека, чтобы создать нейросетевое жюри, которое составит рейтинг ИИ “о самом себе”. Мы получили много обратной связи от игроков рынка, увидели неподдельный интерес к методологии. Аудитория СМИ тогда достигла 100 млн человек, а в Telegram-каналах было более миллиона просмотров. Рейтинг этого года, несмотря на внешнюю похожесть с предыдущим, значительно обновлен: добавлены номинации, расширен список компаний, в том числе из промышленной отрасли, заменен ряд алгоритмов (например, отнесения текстов к номинациям), и еще добавлено несколько новинок под “капотом”. За год количество новостей по теме ИИ выросло почти в два раза и достигло почти 2 млн. Это значит, что бизнес осознает важность трансляции своих достижений обществу, а наш рейтинг, по моему мнению, мог стать толчком для еще большего освещения пользы ИИ в СМИ».

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Оригинальный подход, претендующий на объективность. Учитывая большой объем обработанных данных, подход вполне интересный. Списки номинантов позволяют очертить проекты, которые не только много сделали для ИИ, но и сумели познакомить со своей деятельностью широкую аудиторию. Хотелось бы надеяться, что в Билайн продолжат эту инициативу и в следующем году вновь представят рейтинг, чтобы можно было наблюдать за динамикой изменения данных .

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теги: искусственный интеллект билайн Вымпелком

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