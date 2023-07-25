Развитие сетей: МегаФон обеспечил услугами новый терминал аэропорта Южно-Сахалинска

25.07.2023, MForum.ru

МегаФон запустил новую базовую станцию в новом терминале аэропорта Южно-Сахалинска. Новая база поддерживает скорости доступа к мобильному интернету со смартфонов LTE вплоть до 200 Мбит/с. Покрытие обеспечено на всей площади объекта, которая составляет 47 тыс.кв.м. Базовая станция по заявлению оператора спроектирована с учетом места установки и пропускной способности терминала, которая составляет около 1600 пассажиров в час.

С начала 2023 года число абонентов МегаФона и объем передачи данных оператора выросли в 1.6 раз год к году. Среди приезжих, по данным оператора, большинство это жители Москвы и Московской области - 17%, Хабаровска - 9% и Приморского края - 7%.

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теги: МегаФон развитие сетей Южно-Сахалинск Сахалинская область

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