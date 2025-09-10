Развитие сетей: МегаФон в Сахалинской области - расширена сеть 4G/LTE в Углегорском районе

10.09.2025, MForum.ru

Жители еще двух сел в Углегорском Сахалина теперь могут пользоваться мобильной связью МегаФона. В Никольском и Краснополье инженеры оператора запустили базовые станции. Как сообщает оператор, интернет доступен абонентам со средней скоростью до 50 Мбит/с.

В этих сёлах насчитывается около 500 человек. Сигнал 4G доступен не только на улицах, но и внутри помещений на всей территории поселений, а также на прилегающих к селам участках автотрассы. Дорога связывает населенные пункты вдоль западного побережья острова.

Для того, чтобы обеспечить широкое покрытие и большую емкость сети, специалисты задействовали несколько частотных диапазонов. Включена поддержка VoLTE.

«Мы расширяем сеть 4G в Углегорском районе и развиваем современную связь в Сахалинской области. Летом наши специалисты улучшили мобильную связь в соседней Ольховке. В Никольском и Краснополье — усилили телеком-сеть и нарастили скорость интернета почти в 5 раз. Уверена, что качественная мобильная связь делает жизнь людей в небольших поселениях более комфортной, открывает новые перспективы для школьников, помогает местным жителям получать цифровые государственные услуги», — отметила директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

