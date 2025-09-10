Развитие сетей: МегаФон в Сахалинской области - расширена сеть 4G/LTE в Углегорском районе

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Сахалинской области - расширена сеть 4G/LTE в Углегорском районе

10.09.2025, MForum.ru

Жители еще двух сел в Углегорском Сахалина теперь могут пользоваться мобильной связью МегаФона. В Никольском и Краснополье инженеры оператора запустили базовые станции. Как сообщает оператор, интернет доступен абонентам со средней скоростью до 50 Мбит/с.

В этих сёлах насчитывается около 500 человек. Сигнал 4G доступен не только на улицах, но и внутри помещений на всей территории поселений, а также на прилегающих к селам участках автотрассы. Дорога связывает населенные пункты вдоль западного побережья острова.

Для того, чтобы обеспечить широкое покрытие и большую емкость сети, специалисты задействовали несколько частотных диапазонов. Включена поддержка VoLTE.

«Мы расширяем сеть 4G в Углегорском районе и развиваем современную связь в Сахалинской области. Летом наши специалисты улучшили мобильную связь в соседней Ольховке. В Никольском и Краснополье — усилили телеком-сеть и нарастили скорость интернета почти в 5 раз. Уверена, что качественная мобильная связь делает жизнь людей в небольших поселениях более комфортной, открывает новые перспективы для школьников, помогает местным жителям получать цифровые государственные услуги», — отметила директор МегаФона в Сахалинской области Юлия Иваницкая.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: развитие сетей Сахалинская область МегаФон

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

07.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Сахалинской области - базовая станция появилась в Ольховке / MForum.ru

12.02. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн прокачал 4G/LTE в учебно-тренировочном центре Восток в Южно-Сахалинске / MForum.ru

15.11. [Новости компаний] Развитие сетей: T2 обеспечил поддержку VoLTE в 42 российских регионах / MForum.ru

07.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Сахалинской области - компания улучшила интернет в Корсакове и Углезаводске / MForum.ru

07.11. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон на Сахалине - сеть LTE выросла в Шахтерске и Победино / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru

10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru

09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru

08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru

08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru

04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru

03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru

02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru

01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: